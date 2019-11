Morales vlak voor vertrek uit Bolivia: “Ik kom snel terug, met meer kracht en energie’” IB

12 november 2019

03u42

Bron: Belga, ANP, The Guardian 0 De gevallen Boliviaanse leider Evo Morales is op weg naar Mexico. Dat bevestigt de Mexicaanse regering, die een regeringsvliegtuig naar Bolivia stuurde om de oud-president op te halen. Vlak voor zijn vertrek twitterde Morales nog dat hij “snel terug zal komen met meer kracht en energie".

Mexico stemde ermee in de gevallen Boliviaanse president asiel te verlenen en vroeg dat de linkse leider het land op een veilige manier zou kunnen verlaten. Dat verzoek lijkt gehonoreerd te zijn. “Zijn leven en fysieke integriteit zijn bedreigd”, verklaarde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard eerder tijdens een persconferentie. Morales zou zelf na zijn gedwongen ontslag de Mexicaanse regering formeel om asiel hebben gevraagd, aldus Ebrard, die eerder al liet weten dat zijn land had besloten om de Boliviaanse ex-president asiel te verlenen.

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Evo Morales Ayma(@ evoespueblo) link

Zelf tweette Morales voor zijn vertrek dat het “pijn doet om om politieke redenen het land te moeten verlaten. “Zusters en broeders, ik vertrek naar Mexico, dankbaar voor de steun van de regering en de zusterstad die ons asiel verleent (...) Het doet zeer het land om politieke redenen te verlaten, maar ik zal altijd klaarstaan. Ik zal snel terugkeren met meer kracht en energie.”

Het is al drie weken onrustig in Bolivia als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Zondag nam president Morales uiteindelijk gedwongen ontslag . Het protest bleef echter doorgaan en het land dreigt in bestuurlijke chaos terecht te komen.

Leger helpt politie met bewaren openbare orde

In de administratieve hoofdstad La Paz gaan voor- en tegenstanders van Morales elkaar al een aantal dagen te lijf. Het leger heeft na een oproep van de politie laten weten te zullen gaan helpen met het uit elkaar houden van beide kampen. “De soldaten zullen samen met de politie actie ondernemen om bloedvergieten te voorkomen. We zullen de gepaste strijdkracht gebruiken tegen de vandalen die de bevolking terroriseren”, zegt legercommandant Williams Kaliman in een verklaring.

Eerder had het leger nog gezegd dat het enkel de belangrijkste openbare instellingen en faciliteiten zou beschermen, maar dat het bewaren van de openbare orde vooral een taak en verantwoordelijkheid was van de politie.

Nadat aanhangers van de voormalige president naar verluidt aan het plunderen sloegen, barricades oprichtten en brandjes stichtten, vroeg de politie van La Paz echter om bijstand van de gewapende strijdkrachten.

