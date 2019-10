Morales dan toch op weg naar overwinning in eerste ronde, oppositie Bolivia beschuldigt president van manipulatie resultaten RL TT

Bron: Belga 0 De uittredende Boliviaanse president Evo Morales, die een vierde ambtstermijn nastreeft, zou dan toch genoeg hebben aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Dat zegt het kiestribunaal op basis van de meest recente voorlopige resultaten. Een opmerkelijke wending, want eerder werd nog gesteld dat Morales niet aan voldoende stemmen zou geraken om een tweede ronde op 15 december te vermijden. Presidentskandidaat Carlos Mesa is bezorgd dat de regering de verkiezingsresultaten manipuleert om een tweede ronde tussen hem en Morales te voorkomen.

Gisterenavond om 21 uur plaatselijke tijd stond op de website van het hof te lezen dat Evo Morales aan de leiding stond met 46,87 procent van de stemmen achter zijn naam en zo zijn voorsprong verder uitbouwde op zijn voornaamste rivaal, Carlos Mesa. Die zou stranden op 36,73 procent, luidt het na het tellen van 95,3 procent van de stemmen. Het verschil tussen beide bedraagt daarmee 10,14 procentpunten.

Om te volstaan met één ronde moeten kandidaten minstens 50 procent behalen, of 40 procent met ten minste 10 procentpunten voorsprong op de tweede kandidaat. Zoniet is een tweede ronde nodig. Een eerste telling door de kiescommissie zondag gaf aan dat Morales 45,28 procent van de stemmen wist te behalen, tegenover 38,2 procent voor Mesa. Dat was voor Morales niet voldoende om een tweede ronde te vermijden. De kiesautoriteiten stopten kort daarna echter, nog voor alle stemmen geteld waren, met het updaten van de resultaten. Daarop beschuldigde Mesa de regering ervan de verkiezingsresultaten te proberen manipuleren om een zo beslissende ronde tussen hem en Morales te voorkomen.

Mesa heeft laten weten dat hij de meest recente voorlopige resultaten niet erkent en spreekt van “fraude”. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die zondag in Bolivia aanwezig was, heeft haar ongerustheid geuit over de onverklaarbare wending in de uitslag van de verkiezingen. De OAS-missie “spreekt haar diepe bezorgdheid en verbazing uit over de radicale en niet uit te leggen wending in de tendens van de voorlopige kiesresultaten”, luidt het.

Volgens diverse Boliviaanse media zijn intussen in verschillende regio’s van het land gewelddadige incidenten uitgebroken. Daarbij kwam het onder meer tot plunderingen, gebouwbranden en rellen met de politie.

Vierde termijn

In 2006 won Morales voor het eerst de presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land. Hij was de eerste president van inheemse komaf. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om er een vierde termijn als president aan vast te kunnen plakken. Dat omstreden voorstel werd afgewezen. Morales won vervolgens wel een rechtszaak, waarin werd geoordeeld dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen deel te laten nemen. En dus is hij toch weer verkiesbaar.

Morales is in Latijns-Amerika de langstzittende machtshebber. Onder zijn leiding kende Bolivia een lange periode van politieke en economische stabiliteit. Maar door de langzame economische groei, mogelijke overheidscorruptie en anti-democratische praktijken lijken steeds meer Bolivianen zich van hem af te keren.