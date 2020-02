Moqtada al-Sadr schaart zich achter nieuwe Iraakse premier KVE

02 februari 2020

16u11

Bron: Belga 0 De vooraanstaande sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr heeft zijn aanhangers zondag opgeroepen de Iraakse veiligheidsdiensten te helpen om de wegen te heropenen die sinds maanden geblokkeerd worden bij antiregeringsbetogingen. De oproep komt een dag na de benoeming van een nieuwe premier in Irak.

In een tweet spoort al-Sadr zijn aanhangers aan met de autoriteiten mee te werken, zodat het dagelijkse leven weer zijn normale gang kan gaan en scholen kunnen heropenen.

De Iraakse president Barham Salih benoemde zaterdag Mohammed Tawfiq Allawi, een voormalige minister van Communicatie, tot premier en gaf hem de opdracht een regering te vormen. Al-Sadr loofde de benoeming als een "goede stap" en beloofde Allawi te steunen. Hij riep de nieuwe premier op niet te plooien voor binnenlandse of buitenlandse druk, zijn politieke programma bekend te maken en vervroegde verkiezingen aan te kondigen.

De benoeming maakte geen einde aan de betogingen, die zondag voortduurden in Bagdad en de zuidelijke provincies, ook in Basra, Nasiriya en Karbala. Getuigen vertelden dat grote groepen van studenten en leerlingen zich bij de betogers op het Tahrirplein in Bagdad aansloten om tegen de benoeming van Allawi te protesteren. In Karbala versperden betogers hoofdwegen, waarop de oproerpolitie traangas en kogels afvuurde. Verscheidene mensen raakten gewond.