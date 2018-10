Mopshondje 'van balkon gevallen' en ernstig gewond: "Iemand moet toch iets gezien hebben?" Karlijn Goorts

13 oktober 2018

07u10

Bron: AD 0 Een ernstig gewond mopshondje is gistermiddag in de Nederlandse stad Dordrecht gevonden. Het dier lag onder het onderste balkon van een flat. Hoe hij daar terecht is gekomen, is niet bekend. "Maar of hij nou is gevallen of geduwd: het hondje is in ieder geval in een heel slechte conditie."

De dierenambulance kreeg rond 17.00 uur een melding dat er een hond van het balkon was gevallen. Bij aankomst schrokken de medewerkers. "Hij is vel over been en heeft zulke lange nagels dat hij niet eens op zijn pootjes zou kunnen staan", vertelt Mirjam Addiks, directrice van Dierentehuis Louterbloemen.

Met spoed werd het dier naar het Dierenziekenhuis gebracht. Daar bleek later dat het hondje ook een klaplong heeft en dat het in shock is. Met een neussonde proberen ze voedingsstoffen naar binnen te krijgen.



De dierenpolitie doet momenteel onderzoek naar de eigenaar van het dier en de oorzaak van het incident. Volgens Addiks is het bijna niet mogelijk dat er geen getuigen zijn: "Dit is gebeurd op klaarlichte dag, iemand móet toch iets gezien hebben."



Of het mopshondje het gaat halen, durft Addiks niet te zeggen. "Hij leeft nog, maar het is veel te vroeg om positief te zijn. Hij heeft bijna geen spieren meer over en kan zijn hoofdje niet eens optillen, zo erg is het."