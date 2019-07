Moordverdachte slacht familieleden af en pocht met foto’s op chatforum kv

01 augustus 2019

00u57

Bron: CBC, Toronto Sun, CTV, Global News 0 Een 23-jarige man uit de Canadese stad Markham, Ontario, is gearresteerd voor de moord op vier familieleden. De zaak kwam aan het licht nadat hij in een chatforum had gepocht over zijn daden en gruwelijke foto’s van hun verminkte lichamen had gepost. Een alerte medegebruiker alarmeerde de politie.

“Ik heb net mijn hele familie afgeslacht en zal vermoedelijk de rest van mijn leven in de cel doorbrengen als ik erin slaag te overleven”, schreef een man met gebruikersnaam Menhaz op Discord, een softwareprogramma dat wereldwijd wordt gebruikt door gamers om met elkaar te communiceren. “Ik wilde dat ze zouden sterven zodat ze niet zouden moeten lijden onder het besef wat voor een zielig onmens ik was. Het is allemaal erg egoïstisch.” Daarbij deelde hij bijzonder expliciete foto’s van hun dode lichamen en met bloed besmeurde wapens.

De berichten werden zondag omstreeks middernacht plaatselijke tijd verstuurd, meer dan twaalf uur voor de politie de lichamen van drie vrouwen en een man in de woning aantrof. De slachtoffers waren de 21-jarige zus van de man, zijn moeder van 50 en vader van 59 en zijn 70-jarige oma.

Menhaz schreef dat hij zijn ouders al drie jaar wijsmaakte dat hij naar de universiteit ging, terwijl hij in werkelijkheid al na een jaar gestopt was met studeren. In plaats van naar de les te gaan, hing hij elke dag rond in een nabijgelegen shoppingcentrum en ging soms naar een fitnesscentrum, zo vertelde hij. De man vertelde dat hij tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit depressief werd, “een atheïst werd en uiteindelijk dit plan smeedde”. “Ik deed het omdat ik niet wil dat mijn ouders zich zouden moeten schamen om een zoon zoals ik”, schreef Menhaz in de berichten. “Ik koos er daarom uit lafheid voor om hen te vermoorden. Ik weet dat het misschien verwarrend klinkt, maar wat voorbij is, is voorbij en wat gepland was, is afgerond.” Hij was van plan zichzelf aan te geven, zei hij. “Ik verdien gestraft te worden.”

Adres getraceerd

Een van de gebruikers aan wie Menhaz zijn daad opbiechtte en foto’s toonde, slaagde erin om zijn IP-adres en vervolgens zijn thuisadres te traceren en de politie te contacteren. Toen de agenten toekwamen, opende de 23-jarige verdachte Menhaz Zaman zelf de deur en liet hij zich arresteren.

De politie geeft geen details over de manier waarop Zaman zijn familie om het leven bracht om de “integriteit van de zaak te beschermen vooraleer ze voor het gerecht komt”.

Al maanden gepland

Ondertussen kwam aan het licht dat Menhaz in maart al aankondigde op Discord dat hij zijn “ouders ging vermoorden en naar de gevangenis zou gaan”. “Canada heeft geen doodstraf, dus ik zal misschien gekloot zijn, maar niet dood”, voegde hij eraan toe.

De man verschijnt maandag opnieuw voor de rechter.