Moordverdachte Jos Brech opgepakt in Spanje - Hij woonde in tentje naast commune van tipgever

26 augustus 2018

22u08

Bron: ANP 545 De 55-jarige Jos Brech, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het Nederlandse jongetje Nicky Verstappen, is zondagmiddag aangehouden in de buurt van Barcelona. Hij zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto's die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon Brech deze middag worden aangehouden. Hij werd "zo'n 50 à 60 kilometer" van de Spaanse stad Barcelona in een veld bij de kraag gevat door de Spaanse politie. "Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen", zegt Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat. Hij en de familie werden vandaag ingelicht over de aanhouding van Jos Brech.

Uitlevering

Volgens De Vries heeft Brech niks gezegd tegen de Spaanse politie. Hoe snel hij aan Nederland kan worden uitgeleverd, hangt volgens De Vries af van de mate van medewerking van de verdachte. "Het hangt ervan af of hij instemt met de uitlevering. Als hij zich ertegen verzet, dan moet de rechter erover oordelen. Eventueel verzet kan er dus toe leiden dat het wat langer zal duren."

De 55-jarige verdachte was spoorloos sinds februari dit jaar, toen er voor het laatst contact met hem was. In april gaf zijn familie hem op als vermist. Volgens zijn voormalige bushcraft-collega Johan Mees uit Den Bosch zocht Brech rond de periode van zijn verdwijning specifiek naar verlaten dorpjes in het noorden van Spanje. Dat vertelt hij tegen het Brabants Dagblad. "Dat hij in Spanje is aangehouden, verbaast mij dus niets."

De familie van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries reageren opgelucht op de aanhouding. Volgens De Vries valt er bij de familie Verstappen echt een enorme last van de schouders. "Ze zijn heel blij dat het zo snel gegaan is", aldus De Vries in een reactie.

BREAKING NEWS: WE GOT HIM!! JOS BRECH IS GEPAKT IN SPANJE BIJ BARCELONA!! De familie en ik zijn vanavond ingelicht door politie. Geweldig!! Eindelijk!!! Hulde voor het rechercheteam. Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kolo van hen af!! Recht krijgt zijn loop!!! pic.twitter.com/MclEt9oXoj Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link

Politie en justitie verdenken Brech van moord of doodslag, een zedendelict en ontvoering. Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, en werd niet veel later later dood teruggevonden op de Brunssummerhei. Twintig jaar lang is vergeefs naar een mogelijke verdachte gezocht. Afgelopen woensdag maakten politie en justitie na DNA-onderzoek bekend Jos Brech als verdachte te zien, maar de man was sinds februari spoorloos.

Sinds juni werd naar de man gezocht. Vandaag kan die internationale zoektocht met succes worden afgesloten. De politie heeft Brech van de Nationale Opsporingslijst gehaald. Achter zijn naam op de lijst staat sinds vanavond 'opgelost'.

Tipgever

De man die de politie tipte over de verblijfplaats van Jos Brech had hem al meerdere malen gezien en gesproken, nog voordat bekend was dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Dat laat de 46-jarige Nederlander, die verder anoniem wil blijven, weten aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

De tipgever woont in de regio van het Spaanse dorp Castellterçol, waar Brech zondag is aangehouden: "Hij zat in een tentje in het bos, vlak bij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond."

"Keurige man"

"Ik heb hem in juli al eens gezien en gesproken, en voor het laatst begin deze maand. Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten. Daarom zat hij daar", vertelt hij aan de krant. "Hij zag er netjes uit, niet verwilderd of zo. Het is verder een keurige man."

De Nederlander zegt leuk met Brech gesproken te hebben, "maar toen het nieuws over hem bekend werd, kreeg ik er een naar gevoel bij. Ik heb ook een vriend van mij zijn foto laten zien, vroeg hem: dat is toch die Hollander die we hier hebben gezien? Zeker weten, antwoordde hij."

Zaterdag nam de 46-jarige man contact op met de politie en heeft een klein uur gesproken met een rechercheur. "Toen is mij op een gegeven moment verteld: we gaan actie ondernemen." Dat was spannend", zegt hij. Vooral omdat hij bang was dat Brech tijdig onraad zou ruiken. "Ik ben heel erg opgelucht dat hij nu is gepakt."