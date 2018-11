Moordverdachte Jos Brech moet psychisch onderzoek ondergaan ttr

30 november 2018

12u37

Bron: belga 0 Jos Brech, de Nederlandse verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen, moet voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bevestigde een woordvoerster van het parket in Nederlands Limburg.

Het is niet duidelijk wanneer de opname zal beginnen, omdat er een wachtlijst voor het PBC bestaat. “Waarschijnlijk komt de opnamedatum aan de orde tijdens de eerste pro-formazitting op 12 december voor de rechtbank in Maastricht”, zei de woordvoerster. Het is haar niet bekend of Brech wil meewerken aan het onderzoek, dat in de regel ongeveer zes weken duurt.

De 56-jarige Brech blijft ontkennen dat hij betrokken is bij de moord op het 11-jarige jongetje Nicky Verstappen, dat meldde zijn advocaat Gerald Roethof. Nicky Verstappen werd misbruikt en vermoord tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998.

Brech kwam in beeld na een dna-match, maar de man bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij op 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op circa 50 kilometer van Barcelona. Brech wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.

