Moordverdachte Jos Brech in de loop van volgende week naar Nederland TT Edwin Winkels

28 augustus 2018

16u47

Bron: Belga, AD.nl 1 De Nederlands-Limburgse politie verwacht dat Jos Brech (55) in de loop van volgende week in Nederland zal aankomen. Advocaat Iñigo Cobo Martínez, die Brech bijstaat in Spanje, meldde eerder dat dat al binnen twee dagen zou kunnen.

Daarmee spreekt de politie de verwachtingen van de Spaanse advocaat tegen. Cobo liet weten dat de overdracht officieel binnen tien dagen na de arrestatie moet plaatsvinden, maar dat de Madrileense rechtbank morgen of donderdag al toestemming kan geven om de Nederlander op een lijnvlucht uit Barcelona naar Amsterdam te zetten, vergezeld van enkele agenten.

"Ik heb deze week twee van deze Europese verzoeken om aanhouding behandeld, net als die van Brech. Dat is veel sneller dan een uitzetting. Soms zijn er problemen met de reis of de verdachte en kan de politie de rechtbank om tien dagen extra tijd vragen, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Binnen twee dagen zit Brech in het vliegtuig naar Nederland,” aldus advocaat Cobo. Volgens de Nederlands-Limburgse politie zal de overplaatsing dus echter wat langer op zich laten wachten.

Vluchtgevaar

Andere media melden dat de advocaat ervoor heeft gepleit dat de Limburger, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, voorlopig op vrije voeten zou komen zodat hij zelf naar Nederland kan gaan. De rechter heeft dat verzoek afgewezen, omdat er vluchtgevaar is, zei een woordvoerster van de rechtbank tegen De Telegraaf. Volgens haar was de verdachte emotieloos toen hij werd verhoord.

Brech verblijft momenteel in de gevangenis Quatre Camins, 30 kilometer ten noorden van Barcelona, langs de snelweg AP-7 richting de Franse grens. Zodra hij in Nederland is, wordt hij opnieuw aangehouden door de politie daar en binnen 24 uur voorgeleid aan de rechter-commissaris.