Moordverdachte: “Ik schoot al slaapwandelend zes keer op mijn vrouw” mvdb

06 november 2019

23u55

Bron: NBC News 0 Een Texaan blijft erbij dat hij aan het slaapwandelen was toen hij met een vuurwapen zes maal schoot en zijn echtgenote (63) dodelijk trof. Raymond Lazarine (67) uit Houston staat deze week terecht voor de feiten uit 18 december 2013. De aanklacht luidt moord.

“Het lijkt wel een droom waar ik niet uit kan ontwaken”, verklaarde hij aan een speurder kort na zijn arrestatie.



De vrouw kreeg twee kogels in het hoofd en een in de rug. De advocaten van Lazarine stellen dat hun cliënt aan een slaapaandoening lijdt en slaapwandelde. Hij kan bijgevolg niet geheel verantwoordelijk worden gesteld voor de moord, claimen de verdediging.



Op het proces zei Lazarines zoon dat zijn vader al meer dan tien jaar psychologische behandeling krijgt. Zijn medicatie nam hij soms in combinatie met alcoholische dranken. De stiefdochter van Lazarine stelt dat de man haar moeder verschillende keren met de dood heeft bedreigd.