Moordverdachte doet Facebook Live en dan kan plots de hele wereld meekijken hoe hij wordt overmeesterd door speciale eenheid KVE

15 januari 2019

19u17

Bron: Bild, Krone 0 Een man uit het Ruhrgebied zit rustig een Facebook Live te doen wanneer een speciaal commando zijn huis bestormt en hem overmeestert. Alle volgers krijgen de spectaculaire beelden te zien. De 49-jarige Michael B. wordt ervan verdacht een 72-jarige vrouw te hebben omgebracht. Na de moord stak hij haar huis in brand.

De man zit rustig aan tafel wanneer er plots enkele luide knallen te horen zijn. Hierna stormen agenten de woonkamer van Michael B. binnen. De moordverdachte schrikt zich een hoedje waardoor hij snel kan opgepakt worden door de speciale eenheid. Het beeld wordt zwart en dat betekent meteen ook het einde van de rechtstreekse uitzending. Het is vooralsnog onduidelijk of de verdachte vermoedde dat zijn arrestatie nakend was.

Ondertussen zit de 49-jarige man in hechtenis op verdenking van moord. Hij zou vorige donderdag een vrouw, Annegret K., hebben omgebracht en brand hebben gesticht. Brandweerlieden waren in het huis op het zwaar toegetakelde lichaam van de vrouw gestoten. Het onderzoek loopt nog.