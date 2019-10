Moordverdachte die aan basis lag van protesten in Hongkong vrijgelaten: dit is zijn bizarre verhaal KVDS

23 oktober 2019

14u07

Hongkong heeft woensdag de man vrijgelaten die met de moord op zijn zwangere vriendin aan de basis lag van de massale protesten in de stad. De feiten gebeurden in Taiwan en zetten de regering van Hongkong ertoe aan een wet te lanceren die de uitlevering van misdaadverdachten aan Taiwan en het Chinese vasteland mogelijk moest maken. Dit is hoe Chan Tong-kai zijn geliefde vermoordde, met haar lichaam in een koffer rondzeulde en nadat hij zich van haar had ontdaan, terugkeerde naar Hongkong. Waar hij ondanks zijn bekentenissen niet berecht kan worden.

Chan (toen 19) en zijn vriendin Poon Hiu-wing (20) kenden elkaar iets meer dan een half jaar toen ze op 8 februari vorig jaar samen naar Taiwan reisden voor een vakantie. Poon was ongeveer 15 weken zwanger en op sociale media leken ze een perfect koppel te zijn.

Beveiligingscamera’s

Beelden van de beveiligingscamera’s van het Purple Garden Hotel - waar het koppel verbleef - tonen hoe Chan en Poon op 17 februari kort na middernacht het hotel binnenkomen. Chan stapt vooraan en draagt een grote roze koffer, die leeg lijkt te zijn. Poon volgt meteen achter hem.





Volgens een berichtje dat Poon aan haar moeder stuurde, zouden ze later die dag naar Hongkong terugkeren. Maar terwijl ze in de vroege uurtjes aan het pakken zijn, krijgen ze ruzie.





Die ruzie ontaardt en volgens bekentenissen van Chan zou Poon hem onthuld hebben dat het kind in haar buik van haar ex was en niet van hem. Ze zou hem toen ook beelden getoond hebben van hoe ze seks had met een andere man. Dat doet de stoppen bij Chan doorslaan. (lees hieronder verder)

Hij slaat haar hoofd hard tegen de muur van de hotelkamer en begint haar keel dicht te knijpen. Ze vallen op de grond en worstelen nog een 10-tal minuten. Tot Poon dood is.

Volgens de autoriteiten in Hongkong zou Chan het lichaam van zijn vriendin vervolgens in de roze koffer gepropt hebben. Haar bezittingen doet hij in vier plastic zakken. Daarna gaat hij slapen.

Zwart masker

De beveiligingscamera’s van het hotel laten zien hoe Chan enkele uren later - net voor de middag - het hotel in zijn eentje verlaat. Hij sleurt een roze koffer achter zich aan, die erg zwaar lijkt te zijn. Op zijn hoofd heeft hij een pet die hij diep over zijn ogen heeft getrokken en zijn gezicht wordt verborgen door een zwart masker. Daarop begint hij aan een tocht door Taipei. (lees hieronder verder)

De spullen van Poon gooit hij in verscheidene vuilnisbakken in de buurt van het hotel. De koffer zeult hij naar de metro. 15 haltes verderop, aan de rand van de stad, stapt hij uit. Dan begint de zoektocht naar een plek waar hij het lichaam van zijn vriendin kan achterlaten. Het wordt een park, waar hij haar een beetje onhandig in de bosjes verbergt, volgens de Taiwanese politie.

Haar iPhone, digitale camera en bankkaart houdt hij bij zich. Met de kaart haalt hij volgens het Openbaar Ministerie meteen het equivalent van 630 euro af. Aanvankelijk wil hij gaan shoppen, maar hij bedenkt zich en neemt een vlucht terug naar Hongkong. Daar haalt hij nog eens geld af met de kaart van zijn vriendin, zo’n 2.160 euro deze keer.

Geld

Terwijl Chan het geld van Poon over de balk gooit, worden haar ouders steeds ongeruster. Hun dochter heeft niet gezegd dat ze met een vriendje op reis ging, maar haar moeder ontdekt in haar appartement wel een douanedocument van Chan voor Taiwan.

Op 5 maart geeft de moeder van Poon haar dochter als vermist op in Taiwan. Iets meer dan een week later wordt haar lichaam gevonden in het park waar Chan haar achterliet. (lees hieronder verder)

Chan wordt opgepakt en ondervraagd door de politie van Hongkong en volgens de openbare aanklager bekent hij dat hij Poon vermoord heeft en haar lichaam verstopte. Omdat niet bewezen kan worden dat hij de moord in Hongkong al plande, heeft de politie echter geen bevoegdheid. De Taiwanese autoriteiten vragen zijn uitlevering, maar doordat er geen uitleveringsverdrag is tussen Hongkong enerzijds en China en Taiwan anderzijds, blijft dat zonder gevolg.

‘Gaatje in de wet’

Het is dat ‘gaatje in de wet’ dat de regeringsleidster van Hongkong Carrie Lam wil dichten met haar omstreden wetsvoorstel. Omdat gevreesd wordt dat de wet ook gebruikt kan worden om kritische stemmen uit te leveren aan Peking (hoewel Hongkong sinds 1997 officieel bij China hoort, heeft de voormalige Britse kolonie nog altijd veel autonomie, met eigen sociale, politieke en rechtssystemen), ontstaat massaal protest, dat nu al vier maanden duurt. (lees hieronder verder)

En Chan? Die werd in Hongkong alleen vervolgd en veroordeeld voor witwaspraktijken, omdat hij geld en spullen van zijn vriendin stal. Daar kreeg hij 29 maanden cel voor. Die heeft hij voor meer dan de helft uitgezeten en daarom is hij nu vrijgelaten.

Chan beloofde de autoriteiten in Hongkong vorige week dat hij zelf naar Taiwan zou reizen om zich aan te geven voor wat hij had gedaan. “Ik begrijp dat ik door mijn onomkeerbaar gedrag enorme pijn heb veroorzaakt”, zei hij bij het verlaten van de gevangenis. “Ik ben bereid om de prijs te betalen voor mijn impulsiviteit en mijn misdaden. Ik kan alleen zeggen dat het me spijt. Ik hoop dat iedereen me zal vergeven en me de kans wil geven om mijn schuld af te lossen tegenover de maatschappij.”