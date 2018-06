Moordepidemie in Brazilië: bende verkleedt zich als agenten en vermoordt vijf mannen uit zelfde gezin avh

06 juni 2018

17u18

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben vijf mannen uit hetzelfde gezin vermoord in het Braziliaanse dorp Lagoa Nova in de deelstaat Rio Grande do Sul. De aanvallers deden zich voor als lokale politie, zo deelde de Braziliaanse nieuwsdienst G1 vandaag mee op gezag van de militaire politie.

De daders, vermomd als lokale politie, vroegen aan drie vrouwen en twee kleuters om het huis te verlaten. Hierna schoten ze de vader, zijn drie zonen, en een schoonzoon dood. Dit deelde G1 vandaag mee.

Een dochter liep verwondingen op door kogels en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het motief van de daders is nog niet duidelijk.

Moordepidemie

Zulke voorvallen zijn niet ongewoon in Brazilië. Alleen al tijdens het laatste jaar werden er in het Zuid-Amerikaanse land meer dan 60.000 mensen vermoord. In 1987 bedroeg dit cijfer nog 23.000, sindsdien is het aantal moorden alleen maar gestegen.

Corpos de vítimas de chacina em Lagoa Nova são identificados pelo Itep de Caicó https://t.co/I5B3E0pvhJ pic.twitter.com/7k6ePHcS9c Blogdeassis(@ blogdeassis) link