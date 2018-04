Moordende oma opgepakt in Texas na lange klopjacht IVI

20 april 2018

14u54

Bron: CNN, KameraOne 2 De Amerikaanse grootmoeder die ervan wordt verdacht haar echtgenoot en een vriendin te hebben vermoord, is gearresteerd in een vakantieresort in Texas na een klopjacht over het hele land. De autoriteiten waren al sinds eind maart op zoek naar Lois Riess. De 56-jarige oma kon worden opgepakt na een tip van iemand die haar had gezien in een restaurant.

Riess wordt verdacht van de moord op haar man in hun thuisstaat Minnesota in maart. Daarna vertrok de vrouw naar Florida, waar ze bevriend raakte met de 59-jarige Pamela Hutchinson. Hutchinsons lichaam werd afgelopen maandag gevonden, de vrouw werd rond 5 april vermoord. Van Riess was ondertussen geen spoor meer, maar zij had wel de identiteit overgenomen van haar slachtoffer.

De gelijkenis in uiterlijk tussen Hutchinson en Riess viel de politie meteen op. Beiden vrouwen hebben blond haar, een vriendelijke uitstraling en zijn in de 50. Volgens de autoriteiten heeft Riess ook met die reden Hutchinson uitgekozen als slachtoffer. Riess, die haar beide slachtoffers heeft doodgeschoten, heeft ook een gokverslaving. Tijdens haar maand op de vlucht heeft ze verschillende casino’s bezocht.

“Ze lacht en ziet eruit als eenieders moeder of oma”, zei hulpsherrif Carmine Marceno eerder over de vrouw. “Maar ze is berekenend, doelgericht en een ijskoude moordenares.” Riess is moeder van drie volwassen kinderen en oma van een kleinkind.