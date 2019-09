Moordenaars oud-topman Philips sloegen zijn schedel in Caspar Naber

18 september 2019

12u03

Bron: AD.nl 0 Het lichaam van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) vertoont veel sporen van geweld. Dat is gebleken uit een scan van het stoffelijk overschot, melden bronnen dichtbij het onderzoek aan het Algemeen Dagblad.

Die scan werd gisteren gemaakt in een vooraanstaand ziekenhuis in Nairobi. De beelden laten onder andere zien dat Cohens schedel werd ingeslagen, zijn handen gebroken en zijn linkerbeen verdraaid.



Uit de scan is volgens bronnen ook gebleken dat de Nederlander zich verzette tegen zijn aanvallers. Onderzoek van DNA-materiaal onder zijn nagels moet daar meer duidelijkheid over geven.

Autopsie

Autopsie op het lichaam van Cohen moet vandaag antwoord geven op de vraag waaraan de Nederlander overleed. Cohens Keniaanse weduwe, hoofdverdachte in de zaak, is ook aanwezig bij de lijkschouwing. Die wordt uitgevoerd door een patholoog van de Keniaanse overheid. Twee onafhankelijke lijkschouwers - eentje aangesteld door de weduwe van Cohen, de andere door zijn nabestaanden - kijken mee.



Het lichaam van de Nederlander werd vrijdagmiddag gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een residentiële buitenwijk van Nairobi. Het was omwikkeld met vele lagen zwart plastic.

Gemarteld

Het stoffelijk overschot vertoonde tekenen van martelingen, verklaarde de recherche. “Cohen werd op gruwelijke wijze vermoord. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht. De moordenaars namen de tijd”, lichtte recherchebaas George Kinoti toe tegenover Keniaanse media.

De politie lanceerde afgelopen weekend een klopjacht op de moordenaars. Er wordt gezocht naar ongeveer vier personen. Zij zouden het ‘vuile werk’ hebben opgeknapt, variërend van de moord zelf tot het met cement afsluiten van de opening van de watertank waarin Cohens lichaam werd gedumpt.

De recherche verdenkt Cohens echtgenote Sarah W.K. (52) van het beramen van de moord. Zij claimt onschuldig te zijn maar werd eind augustus gearresteerd op basis van de analyses van haar telefoonverkeer. Dat leverde ook verdenkingen op tegen haar vermeende minnaar Peter K. Hij zit sinds vorige week ook achter de tralies.

Prieeltje

K. bekende volgens bronnen betrokken te zijn geweest bij de moord en het laten verdwijnen van Cohens lichaam. “Hij verklaarde van Sarah W.K. opdracht te hebben gekregen om een gazebo (prieeltje, red.) te bouwen op de lege watertank waarin het stoffelijk overschot van haar man was gedumpt om die zo aan het zicht te onttrekken. Het tuinhuisje moest een bar, eetkamer en wc krijgen.”