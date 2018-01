Moordenaar van twee agenten lacht voor de rechter: "Ik ga binnenkort ontsnappen en nog meer moorden plegen" Sven Van Malderen

18 januari 2018

13u43

Bron: New York Post 0 Verontwaardiging op de eerste dag van het proces van Luis Bracamontes. De illegale immigrant staat terecht in Sacramento omdat hij twee agenten doodgeschoten heeft, maar zelf ziet hij daar de ernst niet van in. "Ik ga binnenkort ontsnappen en nog meer moorden plegen", verklaarde hij met een grijns op zijn gezicht. "Ik weet wat ik gedaan heb, deze rechtszaak is puur tijdverlies. Mijn enige spijt is dat ik slechts twee van die klootzakken kunnen vermoorden heb." Zijn uitspraken zorgden voor het nodige rumoer, waardoor de rechter zich genoodzaakt zag de zitting even te schorsen.

Bracamontes was in oktober 2014 samen met zijn vrouw Janelle Monroy vanuit zijn woonplaats in Salt Lake City naar Sacramento gereden. Onderweg had hij nog wat meth en marihuana gerookt.

Zijn dodelijke raid startte aan een motel en zou eindigen in een huis in Auburn (Californië). Agenten Danny Oliver en Michael Davis Jr. overleefden de confrontatie niet, een andere collega raakte gewond. Daarnaast schoot hij ook nog een toevallige passant in het hoofd, zodat hij diens auto kon stelen.

Na een stevige klopjacht verschanste Bracamontes zich in een woning. Hij probeerde de boel op te blazen en zo nog meer agenten de dood in te sleuren, maar dat plan mislukte. "Vergeef me, God. Laat me alstublieft bij u komen. Ik hou van je, Janelle", stond in zijn afscheidsbrief te lezen.

Bracamontes vroeg de voorbije jaren al meermaals de doodstraf, maar zijn advocaat probeert het ergste scenario nu toch te voorkomen. Zijn uitleg? "Door de drugs besefte hij niet wat hij aan het doen was. En is hij überhaupt wel toerekeningsvatbaar, als je zijn reactie hier ziet?"

De rechter riep de juryleden op om geen rekening te houden met alle trammelant en zich enkel te focussen op het bewijsmateriaal. Als Bracamontes aan de doodstraf ontsnapt, riskeert hij levenslang. Zijn vrouw hangt dezelfde straf boven het hoofd omdat ze hem geholpen heeft.