Moordenaar van Robert Kennedy neergestoken in gevangenis

31 augustus 2019

13u40

Bron: Belga 0 De moordenaar van de Amerikaanse senator Robert F. Kennedy is neergestoken in de gevangenis in Californië waar hij verblijft. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De 75-jarige Sirhan Bishara Sirhan ligt in het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Sirhan, een Palestijn die in Jeruzalem is geboren, schoot senator Robert F. Kennedy op 5 juni 1968 dood in Los Angeles, enkele uren nadat die laatste de Democratische voorverkiezingen in Californië had gewonnen. Sirhan protesteerde tegen de pro-Israëlische houding van Kennedy, bleek later uit dagboekfragmenten. Vijf jaar eerder werd Roberts broer, president John F. Kennedy, doodgeschoten in Dallas, Texas.

Sirhan werd oorspronkelijk ter dood veroordeeld, maar dat werd in 1972 omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Hij diende al vijftien keer een gratieverzoek in, maar dat verzoek werd tot nog toe altijd afgewezen. De volgende hoorzitting is gepland voor 2021.