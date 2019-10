Moordenaar van Belg (77) in Spanje leefde drie maanden met bankkaarten en luxewagen van zijn slachtoffer HR

15 oktober 2019

14u23

Bron: El Confidential, La Voz de Galicia, El Correo Gallego 0 Buitenland Drie maanden na de moord op Vlaming Daniël Pax (77) in Spanje heeft de politie de dader (29) opgepakt. Bij zijn arrestatie zat hij achter het stuur van de Mercedes van de gepensioneerde Belg. Hij deed ook talloze online aankopen met de bankkaarten van zijn slachtoffer.

Daniël Pax, afkomstig uit het Antwerpse, verhuisde toen hij met pensioen ging na een carrière bij General Motors, naar Spanje. Daar werd hij op 4 juli dood aangetroffen in de garage van zijn huis in het dorpje Torremendo, op een uurtje rijden van de stad Alicante. Een bezorgde buur was gaan kijken, omdat de garagepoort al dagenlang een stukje openstond. Het lichaam van Daniël Pax vertoonde sporen van geweld. Hij was neergeslagen met een bot voorwerp. Bovendien was zijn Mercedes gestolen, en zijn bankkaarten.

Hoewel de politie meteen uitging van een roofmoord, dacht zijn familie in België dat Daniël mogelijk vermoord was omdat hij homo was. “Wie slaat er nu iemand dood voor zijn auto?”, klonk het.



Dankzij een reconstructie van de uren voor en na de dood van Pax, slaagde de politie er na drie maanden in een verdachte voor de moord te identificeren. Die reed bij zijn aanhouding, op 3 oktober in de stad A Coruña, nog steeds rond in de luxewagen van zijn slachtoffer.

Online aankopen

De voorbije maanden gebeurden ook tal van online aankopen met de bankkaarten van zijn overleden slachtoffer. De Spaanse dader zou zijn betrokkenheid bij de moord al aan de speurders toegegeven hebben. Hij is beschuldigd van moord, diefstal met geweld en oplichting. Hij zit in de gevangenis in voorlopige hechtenis.

In verband met het geld van de Belg dat de voorbije maanden werd uitgegeven, is ook nog een 19-jarige vrouw opgepakt in Hervás, in de provincie Cáceres. Zij wordt beschuldigd van fraude en oplichting.