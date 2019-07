Moordenaar smeekt rechtbank om doodstraf: “In gevangenis werd ik 25 jaar behandeld als beest” KVDS

09 juli 2019

16u56

Bron: Daily Mail, Orlando Sentinel, WFTV 1 Buitenland Een man uit de Amerikaanse staat Florida heeft aan de rechtbank gevraagd om hem te veroordelen tot de doodstraf. Scott Edward Nelson (55) werd vorige maand schuldig bevonden aan de gruwelijke moord op nanny Jennifer Fulford (56) en wil koste wat het kost een celstraf vermijden. De man zat eerder al 25 jaar in de gevangenis en vertelde dat hij daar “behandeld werd als een beest”.

De feiten waarvoor Nelson veroordeeld werd, speelden zich twee jaar geleden af. Hij overviel toen Jennifer Fulford uit Altamonte Springs, haalde geld af van haar bankrekening en reed met haar naar een verlaten veld in South West Orange County. Daar wikkelde hij ducttape rond haar hoofd en stak hij haar verscheidene keren tot ze dood was. De man – die risicogedrag vertoonde voor zelfdoding en erg angstig en paranoïde was – nam op dat moment geen medicatie en was dakloos.

Strafmaat

Vorige maand werd hij schuldig bevonden aan de moord en nu buigt het gerechtshof in Orlando zich over de strafmaat. Daarbij nam de man zelf het woord. Hij smeekte de jury hem niet weer naar de gevangenis te sturen, maar hem de doodstraf te geven. Want in de cel werd hij naar eigen zeggen al “25 jaar behandeld als een beest”. “Ik ben een moordlustige maniak”, voerde hij aan.





Hij legde ook uit wat hem overkomen was, toen hij in 1994 en 2010 veroordeeld was tot een celstraf voor twee overvallen. “Ik ben mishandeld”, vertelde hij. “Je kan het niet bedenken of het is me aangedaan terwijl ik in de federale gevangenis zat.”

Zo vertelde hij hoe andere gevangenen regelmatig het brandalarm lieten afgaan in zijn cel, waardoor die onderwater werd gezet door het blussysteem. Dan stond hij tot zijn enkels in het water, terwijl rond hem uitwerpselen dreven en resten van brandvertragers.

Hij zou in de gevangenis van Kansas in een kleine cel gezeten hebben zonder ventilator of airco, terwijl de temperaturen buiten opliepen tot 40 graden. En op Kerstmis zou hij door een in de kerstman verklede cipier vastgebonden zijn aan zijn bed “als een hond”, voor het amusement van bezoekers van de gevangenis. En er was ook fysiek misbruik, zo zei hij.

Verkracht

Hij vertelde hoe hij in 2015 bewusteloos geslagen was en verkracht door een celgenoot. Dat zou niet de eerste keer geweest zijn. Hij kreeg er naar eigen zeggen hepatitis C door. (lees hieronder verder)

Volgens een psychologe die de verdediging liet opdraven, zou de man een posttraumatische stressstoornis hebben overgehouden aan zijn opsluiting en het seksueel misbruik. Ook als kind werd hij al emotioneel en fysiek misbruikt. Door zijn brute vader en door zijn broers en zussen die hem al van jongs af in contact brachten met drank en drugs.

Toen hij in 2017 vrijkwam, leed hij niet alleen aan hepatitis C, maar had hij ook een stoma en kampte hij met een hoge bloeddruk en een onregelmatige hartslag. Volgens de psychologe had ze toen gewezen op het feit dat Nelson aan extreme emotionele stoornissen leed.

Manipulator

Ze gaf wel toe dat de man een manipulator is en dat bekend is dat hij vaak overdrijft. En enkele van haar bevindingen werden gebaseerd op wat hij zelf had verteld. Desondanks zouden haar conclusies goed onderbouwd zijn, zo beweert ze zelf.

Om de doodstraf te krijgen moet Nelson daar unaniem toe veroordeeld worden door de jury die zich over de zaak buigt.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op de website www.zelfmoord1813.be