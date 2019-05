Moordenaar Pim Fortuyn doet aangifte tegen politici wegens laster LH

28 mei 2019

12u41

Bron: Belga 3 Volkert van der Graaf, moordenaar van de rechtspopulistische Nederlandse politicus Pim Fortuyn in 2002, heeft aangifte gedaan tegen CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke vanwege smaad en laster. Hij vindt dat de uitspraken over hem van de twee in het radioprogramma ‘WNL Op Zaterdag’ niet door de beugel kunnen, meldde zijn advocaat Willem Jebbink.

Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dit weekend dat Van der Graaf niet is geëmigreerd. Zijn emigratiewens was een van de argumenten die hij vorig jaar inbracht om van zijn fysieke meldplicht bij de reclassering af te komen. Volgens Jebbink stelden de CDA'er en VVD'er "ten onrechte" dat zijn cliënt zich niet aan de voorwaarden van zijn invrijheidstelling houdt en misbruik maakt van de rechtsstatelijke vrijheden.



Volgens de advocaat wordt zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. "Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt", aldus Jebbink. Het mag niet zo zijn dat Van der Graaf "vogelvrij is en dat iedereen maar van alles over hem zegt", ook omdat dit weer tot onterechte commotie leidt, vindt de advocaat.

Onwaarheden

Jebbink hekelt dat juist politici "voor eigen politiek gewin" onwaarheden verkondigen over zijn cliënt. "Het klopt niet en het moet gestopt worden", zegt hij. Hij ziet dat door dit soort beweringen opnieuw een publieke en politieke discussie losbarst over de aanscherping van de voorwaarden voor zijn cliënt. Het Openbaar Ministerie (OM) kan hierover besluiten.

Volgens Jebbink is het emigratieverhaal een eigen leven gaan leiden en was het een van de vele argumenten om van de meldplicht af te komen. De kern was dat het geen zin meer had omdat er geen recidivegevaar is, aldus de advocaat. Hij deed dinsdagochtend namens zijn cliënt aangifte bij de hoofdofficier van justitie in Utrecht.