Moordenaar Maëlys bekent dat hij militair gedood heeft. Heeft hij ook iets te maken met verdwijning van 24-jarige Belg? Sven Van Malderen

30 maart 2018

13u37

Bron: Le Parisien 0 De moordenaar van Maëlys De Araujo (9) heeft toegegeven dat hij ook een militair om het leven gebracht heeft. In september werden de stoffelijke resten van Arthur Noyer teruggevonden in de Franse Savoie. Nordahl Lelandais bekende de feiten toen hij gisteren naar die plek gebracht werd. Uitleggen hoe hij de 24-jarige man precies vermoord heeft, deed hij echter niet. Speurders vrezen nu dat Lelandais nog meer op zijn kerfstok heeft. Alle onopgeloste zaken uit de omgeving zullen opnieuw onderzocht worden. Ook de verdwijning van een 24-jarige Belg komt daarbij aan bod.

Noyer verdween na een avondje stappen met vrienden in de nacht van 11 op 12 april. Hij wilde te voet naar de kazerne terugkeren, maar kwam daar nooit aan. De gsm's van beide mannen gaven in dezelfde buurt en op hetzelfde tijdstip een signaal, wat erop wees dat de twee elkaar die nacht gezien moeten hebben. Speurders ontdekten ook dat Lelandais enkele dagen later op zijn computer opgezocht had hoe hij een lichaam moest laten verdwijnen.

De moordenaar bleef lange tijd ontkennen dat hij contact had met Noyer. Op 5 februari biechtte hij dan toch op dat hij de militair als lifter in zijn auto meegenomen had. Enkele kilometers verderop zou hij hem weer afgezet hebben. "Maar er was dus niets gebeurd." Negen dagen later volgde dan de bekentenis dat hij Maëlys "per ongeluk" gedood heeft.

Vraag blijft waarom Lelandais net nu die tweede moord toegeeft. Hij lijkt immers enkel door de knieën te gaan als wetenschappelijk bewijs hem met de rug tegen de muur plakt. De stoffelijke resten van Noyer werden grondig onderzocht, net als de bloedsporen van Maëlys in de koffer van zijn wagen. In die auto heeft ook de militair gezeten, de kans bestaat dus dat daar een cruciaal element ontdekt werd.

Lelandais werd vroeger ook al verhoord over de verdwijning van Adrien Mourialmé, een 24-jarige Belg uit Namen. Hij trok vorige zomer voor drie maanden naar Frankrijk, waar hij werkte in een restaurant. Op 5 juli was er plots geen teken van leven meer. Nochtans had de jongeman dagelijks contact met z'n moeder. "Plots was er die radiostilte", zei ze eerder in een interview. "Hij vertelde me elke dag dat het goed met hem ging. Het was niet altijd even aangenaam om te werken in dat restaurant, maar hij was er in de eerste plaats om geld te verdienen."

Adrien was gepassioneerd door koken en had de droom om beroepshalve koekjes te bakken. "Hij zocht geld voor het project. En dus trok hij naar een hotel-restaurant in de buurt van Annecy." Omdat ze haar zoon al een paar dagen niet gehoord had, belde ze het hotel. Zijn kamer lag er onaangeroerd bij. Slechts enkele kledingstukken, een paar sneakers en een rugzak ontbraken. Sinds die dag in juli werden er geen verrichtingen meer gedaan met zijn bankkaart en gaf ook zijn gsm geen signaal.

Nog enkele andere zaken springen in het oog: Adrien Fiorello (22), verdwenen in 2010 op weg naar de universiteit van Saint-Etienne. Jean-Christophe Morin (22), hij werd voor het laatst gezien in 2011 op het electrofestival van Tamié. Ahmed Hamadou (45), hem overkwam een jaar later exact hetzelfde. En dan zijn er natuurlijk nog de drie familieleden die in 2012 doodgeschoten werden op een afgelegen bergweg in Chevaline. Ook een passerende Franse fietser moest die tragedie toen met zijn leven bekopen.