Moordenaar krijgt 425.000 dollar nadat hij vier jaar lang in isoleercel werd opgesloten Marlies van Leeuwen

13 november 2019

16u49

Bron: AD.nl 0 Een Amerikaanse moordenaar die een celstraf uitzit van bijna veertig jaar krijgt een bedrag van zo’n 390.000 euro van de staat Indiana. Hij werd, tegen de regels in, vier jaar lang in een isoleercel opgesloten.

Jay Vermillion (59) klaagde de staat aan omdat hij 23 tot 24 uur per dag in een isoleercel werd opgesloten die volgens hem nog het meest weg had van ‘een betonnen graf met een massieve stalen deur’. In de cel was het verder ‘extreem koud en het licht knipperde constant’.

Ontsnappingspoging

De gevangene, die is veroordeeld voor het doodschieten van zijn ex in 1995, had volgens de bewakers in 2009 andere gedetineerden geholpen met hun ontsnappingspoging. Normaal gesproken kan een gevangene in Indiana maximaal dertig dagen in een isoleercel worden gezet. Na die periode moeten de autoriteiten het besluit opnieuw bekijken. In Vermillions geval werd besloten hem niet dertig dagen, maar een jaar af te zonderen van andere gevangenen. Bovendien werd het besluit steeds verlengd, zonder grondig naar zijn zaak te kijken, zegt zijn advocaat Maggie Filler.

“Wake-up call”

“Geen mens zou moeten worden gedwongen om te leven onder de omstandigheden waarin meneer Vermillion heeft moeten leven, laat staan voor vier jaar en twee maanden lang”, zegt Filler tegen CNN. De man krijgt nu zo’n 100.000 dollar voor elk jaar dat hij in eenzame opsluiting heeft doorgebracht (425.000 dollar in totaal of 386.169 euro). “Deze schikking, een van de grootste ooit in dit soort zaken, is een wake-upcall voor de gevangenissen in Indiana en elders die nog steeds dit soort gevaarlijke manieren van straffen hanteren.”



Hoewel de dienst justitiële inrichtingen van Indiana zegt niks verkeerd te hebben gedaan in Vermillions zaak, gaat het wel akkoord met de schikking. “Een rechtszaak zou (financiële) onzekerheden met zich meebrengen”, zegt een woordvoerder.