Moordenaar journaliste Kim Wall "sms'te ex over moordplan op zijn duikboot" Joeri Vlemings

20 februari 2018

18u00

Bron: Wired, Fox News 2 De Deense uitvinder Peter Madsen (47) inviteerde journaliste Kim Wall (30) vorig jaar in augustus op zijn duikboot voor een trip. Het naakte lijk van de Zweedse werd even later aangetroffen nabij Kopenhagen, zonder haar hoofd en benen, die pas in oktober samen met haar kleren op zee teruggevonden werden. Aan Wired doet nu een ex van de Deen haar verhaal over opmerkelijk sms-verkeer met hem, dat ze toen niet serieus nam. Daarin zou Madsen het over een moordplan op zijn privéduikboot gehad hebben. Dat was enkele dagen voor de échte gruwel.

Madsen bereidde de moord op Kim Wall volgens de aanklagers goed voor. Hij zorgde voor een zaag, schroevendraaiers en bandjes aan boord. Hij gebruikte het materiaal om de Zweedse journaliste afschuwelijk toe te takelen, voor hij haar vermoordde. Wall zou overleden zijn aan wurging of door het oversnijden van haar keel. "Een erg ongewone en extreem gruwelijke zaak", noemde aanklager Jakob Buch-Jepsen de moord vorige maand.

Een zelfverklaarde ex van Madsen komt nu op de proppen met opvallende sms'jes die de uitvinder haar enkele dagen voor het drama zou gestuurd hebben en waar de vrouw "in haar maag bleef zitten". Voor een project dat ze wilde afwerken, zou de vrouw aan Madsen gevraagd hebben om "haar te motiveren met dreigementen". Aan Wired zei ze daarover: "Hij zegt dat hij een moordplan op zijn duikboot klaar heeft en ik zeg hem: 'Dat maakt mij niet bang, je moet dreigender zijn'. Hij begint over het gereedschap dat hij wil gebruiken en ik zeg: 'Oh, ik voel me niet bedreigd'." Dan haalt Madsen aan dat hij iemand wil uitnodigen op zijn zelfgemaakte duikboot, "waar de sfeer plots zou omslaan en ik haar in stukken begin te snijden". De vrouw liet de conversatie verder voor wat ze was. Tot Madsen écht bleek te hebben toegeslagen. Toen maakte ze de berichten over aan de politie.

Madsen wordt niet alleen beschuldigd van moord en het in stukken snijden van Walls lijk, maar ook van seks van "bijzonder gevaarlijke aard" te hebben gehad met haar. De uitvinder ontkent de moord en de verkrachting. Hij gaf wel toe dat hij de lichaamsdelen van Wall in zee had gegooid. Hij beweert dat ze omkwam na een ongeluk op de boot en dat hij haar daarna op zee had "begraven".

Madsens proces gaat op 8 maart van start. Het verdict wordt tegen 25 april verwacht.