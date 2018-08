Moordenaar John Lennon voor tiende keer niet vervroegd vrij LVA

24 augustus 2018

02u54

Bron: ANP 0 Het verzoek om vervroegde vrijlating van de moordenaar van John Lennon is opnieuw afgewezen. Mark Chapman vroeg voor de tiende keer gratie aan. Volgens TMZ liet een rechtbankcommissie de 63-jarige weten dat zijn daden nog altijd te zwaar wegen om op vrije voeten te komen.

"U hebt bekend de moord op een wereldberoemd persoon zorgvuldig te hebben uitgedacht, alleen om zelf bekend te worden", staat er in de afwijzing. "En alhoewel geen mensenleven meer waard is dan een ander, het feit dat u koos voor iemand die wereldwijd door miljoenen mensen werd aanbeden, ondanks de pijn en het leed dat u daarmee zou veroorzaken bij zijn familie, vrienden en zoveel anderen, laat zien dat u een meedogenloze minachting hebt voor het menselijk leven en het lijden van anderen."

Net als bij zijn vorige gratieverzoeken mag de moordenaar van de Beatle pas over twee jaar opnieuw vervroegde vrijlating aanvragen. Hij heeft dat sinds 2000 om het jaar gedaan.

Chapman vuurde op 8 december 1980 vijf schoten af op Lennon. De muzikant werd, voor de ogen van zijn vrouw Yoko Ono, door vier kogels geraakt en naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij niet veel later op 40-jarige leeftijd dood werd verklaard. Hij werd voor de moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar tot levenslang.

Yoko Ono

Ono heeft zich altijd uitgesproken tegen gratie voor Chapman. "Hij heeft het een keer gedaan, hij kan het nog een keer doen", zei ze in 2005 tegen The Daily Beast. "Ik vind het heel moeilijk om aan Chapman te denken, zeker omdat hij niet lijkt te denken dat hij iets slechts heeft gedaan. Hij kan dit zo weer iemand anders aandoen. Dat kan ik zijn, of mijn zoon Sean, of wie dan ook. Dat is een zorg."