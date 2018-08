Moordenaar jogster Mollie heeft dochtertje met voormalige klasgenote van zijn slachtoffer jv

24 augustus 2018

12u51

Bron: Daily Mail 0 Iris Monarrez, een voormalige klasgenote van Mollie Tibbetts uit Brooklyn in Iowa, baarde een kind van de Mexicaanse migrant die Mollie op 18 juli vermoordde. Monarrez, nu 25, was destijds cheerleader op de middelbare school toen Tibbetts daar in het atletiekteam zat.

Monarrez is de vriendin van Christhian Rivera (24), die verdacht wordt van de moord op Mollie Tibbetts. Hij had Tibbetts al eerder gezien en had haar die dag achtervolgd toen ze aan het joggen was. Mollie dreigde ermee de politie te bellen en Rivera werd woedend. Vervolgens kreeg hij naar eigen zeggen een blackout. Dat overkomt hem wel vaker, beweerde hij. Toen hij weer bij zinnen was, herinnerde hij zich dat hij Mollie in zijn koffer had gestoken en dumpte hij haar lichaam in een maïsveld. Uit de autopsie bleek dat Mollie omkwam door verscheidene scherpe letsels die met geweld waren toegebracht.

Op Facebook was Mollie bevriend met Iris Monarrez. Die werd in 2015 moeder van een dochtertje verwekt door Cristhian Rivera. Ze studeerde af in 2016, een jaar voor Mollie.

De FBI kamde de afgelegen en vervallen koterij waar Cristhian Rivera met andere Mexicaanse migranten verbleef helemaal uit. Rivera woonde er in een trailer. Het terrein is eigendom van de zuivelboerderij waarvoor de Mexicaanse arbeiders werken. Volgens de Daily Mail waren de speurders er op zoek naar het wapen waarmee de 20-jarige Mollie afgemaakt werd. Rivera, die zelf bekentenissen aflegde, werd formeel aangeklaagd voor moord met voorbedachten rade.

