Moordenaar heeft laatste woorden voor families slachtoffers die toekijken bij executie, maar die houden zich niet in

08u11

Bron: Tampa Bay Times, news.com.au 40 PN Patrick Hannon werd gisteren geëxecuteerd in Florida. In de gevangenis van de Amerikaanse staat Florida is een dubbele moordenaar geëxecuteerd. Patrick Hannon (53) sprak net voor zijn terechtstelling nog de familie van zijn slachtoffers toe, maar die waren daar niet mee gediend en lieten dat duidelijk blijken.

Hannon was veroordeeld voor de moord op Brandon Snider (27) en Robert Carter (28) in januari 1991. Hij was toen met Jim Acker en Ron Richardson naar de flat van Snider getrokken in Tampa. Acker viel Snider aan met een mes omdat die Ackers zus – met wie Snider een relatie had gehad – bedreigd had. Snider werd daarbij “opengereten” en Hannon zou vervolgens zijn keel hebben doorgesneden, waarbij hij de man bijna onthoofdde. De flatgenoot van Snider – Robert Carter – was ook thuis en vluchtte naar een slaapkamer, maar Hammon trok hem van onder het bed uit en schoot zes keer op hem.

Laatste woorden

Gisteren werd Hannon terechtgesteld met een dodelijke injectie. Daar waren 18 mensen getuige van, waaronder ook familieleden van de slachtoffers. Ook een reporter van CBS News was erbij en die vertelde over de laatste woorden van de man, net voor het vonnis werd voltrokken. (lees hieronder verder)

“Ik hoop dat deze executie de familie van Robert een beetje gemoedsrust brengt”, zei hij. “Ik wou dat ik meer had kunnen doen om hem te redden. Ik heb niemand vermoord, in tegenstelling tot James Acker en Ron Richardson. Robert was een goede man en een goede vriend. Ik heb hem teleurgesteld toen hij mij het meeste nodig had. Wat Brandon Snider betreft: ik denk iedereen weet wat hij gedaan heeft om deze bal aan het rollen te brengen. Het spijt me dat het op deze manier is afgelopen.” (lees hieronder verder)

Maar de familie van de slachtoffers wilden daar niets van weten. Volgens CBS News riep iemand zelfs “f*** you” en werd er naar de moordenaar gezwaaid toen de executie begon.

Hannon had nog beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof na een wijziging in de wetgeving rond de doodstraf in Florida, maar die wees dat kort voor de terechtstelling af omdat die geen betrekking had op de zaak van de man.

Laatste maaltijd

De dubbele moordenaar stond op de dag van zijn executie op om half drie ’s morgens, volgens een woordvoerder van de gevangenis. Zijn vrouw bezocht hem nog een laatste keer en zijn laatste maaltijd bestond uit ribbetjes met aardappelen, een broodje en vanille-ijs. Daarbij dronk hij wat thee. Hij werd om tien voor negen ’s avonds doodverklaard. (lees hieronder verder)

Florida Department of Corrections James Acker.

De andere twee mannen die samen met Hannon naar de flat van Snider en Carter trokken, zijn nog in leven. Richardson (47) maakte na de feiten een deal met de openbare aanklager en kwam ervan af met vijf jaar cel voor medeplichtigheid omdat hij tegen zijn twee kompanen getuigde.

Acker (53) zit nog altijd in de cel. Hij kreeg twee keer levenslang voor de moorden, maar sleepte een nieuw proces uit de brand. Daarop kreeg hij levenslang plus 22 jaar.