Moordenaar die kogel door hoofd van ouders jaagde keert na 37 jaar cel terug naar ons land HR

10 januari 2020

17u38 6 Buitenland Een dubbele moordenaar die 37 jaar lang opgesloten was in de Verenigde Staten, is sinds deze week terug in België. Alain D.C. (58) verhuisde in 1981 als 20-jarige met zijn ouders naar de VS. Zijn vader had een job versierd bij de Wereldbank. Een jaar later overkwam het gezin een vreselijk drama: de 21-jarige zoon schoot zijn beide ouders dood, met een kogel door het hoofd. “Ik was het gezeur van mijn moeder beu.”

Het Belgische koppel Romain (52) en Simone (50) werd midden december 1982 dood aangetroffen in hun statige villa op een steenworp van Washington DC. Het was zoon Alain zelf die de hulpdiensten had verwittigd, rond 23 uur ‘s avonds. Het lichaam van vader Romain, die rond 18u was thuisgekomen, lag in de hal. Dat van moeder Simone in de slaapkamer. Beide ouders kregen een of meerdere kogels door hun hoofd.

Sporen van inbraak waren er niet. Er werd geen wapen gevonden. “We hebben voorlopig geen verdachten”, vertelde een politieman na de feiten aan The Washington Post. Een buurman had wel rond 21.30 uur de vier honden van het gezin luid horen blaffen, maar niemand had geweerschoten gehoord.

Kruipkelder

Twee dagen later echter vond de politie in de kruipkelder van het huis het moordwapen. Er lag ook een telefoonboek dat door een kogel doorboord was, en waren kogelinslagen in de muren. Hoewel zoon Alain eerst had verklaard dat hij geen wapen had, moest hij nu toegeven dat hij gelogen had.

Hij zou het wapen illegaal het land hebben binnengebracht toen het gezin vanuit Rome kwam. Het ging om een .22-kaliber rifle-geweer, hetzelfde als waarmee zijn ouders waren neergeschoten. De 21-jarige Belg Alain D.C. werd aangehouden op verdenking van de dubbele moord op zijn ouders.

Dochter kwijt aan kanker

De buren in de exclusieve villawijk, vooral bewoond door expats, waren geschokt. Het was het tweede drama in het gezin op korte tijd. Een jaar eerder, toen ze nog in Rome woonden, was hun 10-jarige dochter aan kanker gestorven. “Sinds dat drama gedroeg mama Simone zich steeds meer beschermend ten opzichte van haar zoon”, zei een buurvrouw.

Over de jonge oudermoordenaar zelf was weinig bekend in de buurt. Hoewel hij verschillende talen sprak en in Rome en Zaïre had gewoond, leek hij vooral op zichzelf. Hij speelde met de honden van het gezin, toerde rond op zijn motor of zat te kettingroken op het terras dat hij met zijn vader had gebouwd. Maar bijna altijd was hij helemaal alleen op pad.

Geen vrienden

“De mama praatte vaak over hoe haar dochter in Rome, ook al was ze ziek, altijd vrienden op bezoek had”, zei een buurman. “Maar ze maakte zich zorgen omdat Alain zelden vrienden mee naar huis bracht.”

Aan de speurders gaf Alain D.C. toe dat hij eerst zijn moeder doodschoot. Hij voelde zich door haar afgewezen en was haar gezeur beu. Nadien schoot hij zijn vader neer omdat hij niet wilde dat die het lichaam van zijn moeder zou zien.

Lui en verwend

Toen Alain D.C. in maart 1983 tot tweemaal levenslang plus zes jaar cel werd veroordeeld, omschreef de rechter hem als “een koude, berekende en emotioneel oppervlakkige man die een ongegronde haat voor zijn ouders ontwikkelde. Zijn levensstijl voorafgaand aan de moorden toonde aan dat hij verwend, onverantwoordelijk, lui en eigenzinnig was”.

“Gillend wakker”

Net voor hij zijn straf te horen kreeg, barstte de oudermoordenaar uit in tranen. “Ik kan geen gemoedsrust vinden”, klonk het. “Als ik probeer te slapen, word ik gillend wakker. Ik besef dat ik gestraft moet worden en lange tijd in de gevangenis zal moeten blijven.”

Die tijd zit er nu dus op, want in november kreeg Alain D.C. (58) toelating om voorwaardelijk vrij te komen. De VS besloot wel om hem zo snel mogelijk het land uit te zetten. Daarom werd hij dinsdag op een vliegtuig naar België gezet. Waar hij verblijft, is niet duidelijk.