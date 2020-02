Moordenaar Britse toeriste Grace Millane in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot levenslang HLA

21 februari 2020

10u49

Bron: The Independent, news.com.au 0 De 28-jarige man die in november door een jury schuldig bevonden voor de moord op de Britse toeriste Grace Millane, moet levenslang de gevangenis in. Hij kan wel na 17 jaar vervroegd vrijkomen. Dat heeft een rechtbank in Auckland beslist.

De 22-jarige Grace Millane raakte op 1 december 2018 in Auckland vermist. De Britse was in Nieuw-Zeeland tijdens haar wereldreis die ze had aangevat na haar universiteitsstudies. Ze wou er een jaartje tussenuit om daarna in Engeland werk te zoeken. Op 9 december 2018 vond de politie haar lijk in een koffer in de bosjes.

Millane had de Nieuw-Zeelander, die niet bij naam genoemd wordt, leren kennen via de dating-app Tinder. De twee gingen op 1 december 2018 samen uit in Auckland. Uiteindelijk wurgde de man haar op een hotelkamer. Tijdens het proces in november vorig jaar beweerde de man dat de dood van Millane een ongeluk was, maar daar ging de jury niet in mee.

Videoboodschap

In een emotionele videoboodschap richtte de moeder van het slachtoffer zich tot de moordenaar van haar dochter: “Je hebt mijn dochters toekomst afgepakt, en ons beroofd van zoveel herinneringen die we nog moesten maken. Ze stierf angstig en alleen in een hotelkamer met jou”. De moeder vertelde dat het gezin gebroken is achtergebleven en dat de moordenaar “haar hart heeft verscheurd”.

