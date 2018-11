Moordenaar Britse peuter James Bulger choqueert: “Moord schonk mij een beter leven” Joeri Vlemings

14 november 2018

22u03

Bron: The Mirror 4 Twee Britse tienjarigen ontvoerden in 1993 de tweejarige peuter James Bulger in een winkelcentrum bij Liverpool. Ze martelden het jongetje tot hij stierf. De bekendste moordenaar is Jon Venables, die nadien nog vaak met het gerecht in contact kwam. De andere tienercrimineel was Robert Thompson, nu 36. Hij vindt dat de moord van hem een “beter mens” heeft gemaakt en hem “een beter leven” schonk. Dat onthult een nieuwe documentaire. De woorden veroorzaken meer dan 25 jaar na het drama opnieuw een schokgolf.

Jon Venables en Robert Thompson waren zelf amper tien toen ze de kleine James weglokten van zijn moeder, toen die even niet oplette in het shoppingcenter in Merseyside. De tieners wandelden vier kilometer verder, met James aan de hand. Ze folterden hem, zouden hem seksueel misbruikt hebben en lieten hem voor dood achter bij de spoorweg. Het lijk van het ventje werd twee dagen later gevonden.

De verontwaardiging van de gemeenschap over de brutale peutermoord was enorm. De twee jonge daders kregen elk acht jaar cel. In 2001 kwamen ze vrij, ze kregen ze een nieuwe identiteit. In dat jaar moest Robert Thompson eerst voor de paroolcommissie verschijnen. De documentaire ‘James Bulger: The New Revelations’ citeert daar voor het eerst uit. “Ik ben me er wel van bewust dat ik nu een beter persoon ben en een beter leven en een betere opleiding heb gehad dan wanneer ik de moord niet had gepleegd”, zei Thompson.

“In die tijd van mijn leven was ik volledig de controle verloren en bracht ik tijd door met een groep vrienden wier voornaamste bezigheid het begaan was van misdaad en het veroorzaken van problemen. Ik was de controle kwijt omdat mijn leven op straat beter was voor mij dan mijn leven tuis - thuis was er niets voor mij.” Thompson had zelf door dat die woorden in het verkeerde keelgat zouden kunnen schieten. “Dit is natuurlijk ironisch, maar tegelijkertijd maakt dit ook deel uit van mijn gevoelens van berouw. Ik wens persoonlijk dat de ouders en de families weten dat ik wanhopig veel spijt heb van wat ik heb gedaan en mij bewust ben van de omvang ervan.” Hij voelde zich naar eigen zeggen “diepbeschaamd”. Hij ontkende het seksueel misbruik.

De vader van James Bulger, Ralph, heeft al gereageerd in The Mirror. “De boodschap hier is verschrikkelijk: dood een kind en je krijgt een bevoorrecht en rustig leventje”. In een andere Britse krant zei Ralph Bulger: “De valse woorden betekenen niks voor mij. Ze hebben misschien de reclassering en de wereldverbeteraars die hen hebben vrijgelaten, misleid, maar mij zullen ze nooit bedriegen.”