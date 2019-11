Moordcrisis in Mexico alsmaar luguberder: 30.000 ongeïdentificeerde lichamen in overvolle mortuaria en lijkenhuizen op wielen KVE

07 november 2019

07u52

Bron: The New York Times, News.com.au 0 De meedogenloze aanval op een mormonenfamilie waarbij drie moeders en zes kinderen in koelen bloede zijn omgebracht, richt de schijnwerpers opnieuw op de escalerende veiligheidscrisis in Mexico. Het aantal moorden in het land blijft maar stijgen waardoor er tienduizenden ongeïdentificeerde slachtoffers zijn.

Eerst enkele schokkende cijfers. Het aantal moorden in het land piekt jaar na jaar. Al twee jaar op rij werd het trieste moordrecord verbroken. In 2017 vonden er ruim 25.000 moorden plaats, waarna er een stijging was van maar liefst 33 procent tot 33.341 moorden in 2018. En het ziet er niet naar uit dat het dit jaar beter gesteld is.



De crisis is zo erg dat de autoriteiten het aantal slachtoffers niet meer de baas kunnen. Er zijn nu naar schatting 30.000 ongeïdentificeerde lijken die zich opstapelen in overvolle mortuaria en volgepropte koeltrucks in het hele land, zo stelt de Nationale Mensenrechtencommissie (CNDH).

Lijkenhuizen op wielen

De vrachtwagens - ter plekke ook wel ‘lijkenhuizen op wielen’ genoemd - zijn helaas een bekend beeld geworden sinds de moordcampagnes van de drugskartels steeds driester worden en altijd maar meer slachtoffers eisen. Een gekoelde vrachtwagen met meer dan 100 lichamen is geen uitzondering.

Stank

In 2018 klaagden inwoners van Guadalajara in het westen van Mexico over de stank afkomstig van een lijkenhuis op wielen geparkeerd in de stad. Het lokale mortuarium zat zo overvol en werd zo slecht gerund dat heel wat lichamen twee jaar lang lagen te rotten vooraleer er een autopsie plaatsvond, schrijft The New York Times.

Massagraven

Volgens de Mensenrechtencommissie is er een crisis op het vlak van “forensische identificatie”, omdat de mortuaria over onvoldoende personeel, geld en apparatuur beschikken om de lichamen deftig te onderzoeken.

Vele lijken worden aangetroffen in clandestiene begraafplaatsen of zelfs massagraven aangelegd door criminele bendes die zich op die manier willen ontdoen van hun slachtoffers. De commissie beveelt aan om fotoalbums samen te stellen wanneer dergelijke begraafplaatsen worden aangetroffen zodat kledingstukken en andere uiterlijke tekenen kunnen gedocumenteerd worden om later te helpen bij het identificeren van lichamen.

Ook in 2019 blijft het moorden maar doorgaan. Maandag kwam een mormonenfamilie nog in een hinderlaag van een drugskartel terecht. Drie moeders en zes kinderen werden vermoord.

Militaire topfunctionaris Homero Mendoza zei op een persconferentie dat drugskartel La Linea vermoedelijk achter het bloedbad zit. Het kartel uit Chihuahua zou manschappen naar het gebied hebben gestuurd om invallen te voorkomen door het rivaliserende Los Salazar.

