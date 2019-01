Moordcijfer op paradijselijk eiland St Lucia 10 keer hoger dan in België: Britse zakenman in plas bloed gevonden LH

21 januari 2019

12u43

Het is volgens reisorganisaties een van de mooiste eilanden van het Caribisch gebied omwille van uit de zee oprijzende bergen, verborgen stranden en watervallen in regenwouden. Maar St Lucia is sinds vorige week in de ban van de vermeende moord op de Britse zakenman Robert Hathaway. De 66-jarige man werd thuis in zijn bed in een plas bloed teruggevonden. Het is niet keer dat er een buitenlandse expat vermoord wordt. Het moordcijfer ligt op het paradijselijke St Lucia volgens cijfers van de Verenigde Naties zelfs tien keer hoger dan in België.

Robert Hathaway werd op zondag 13 januari gevonden in een plas bloed in zijn huis in het strandoord Gros Islet. Hij had diepe steekwonden in zijn lichaam. De man was in 2001 al verhuisd naar het paradijselijk eiland en bouwde er een bedrijfje uit dat advies geeft aan ontwerpers in de zeilindustrie en eigenaars van superjachten. Hathaway hielp ook mee aan de uitbouw van een jachthaven in Marigot Bay, waar supersterren zoals Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones en Eddie Murphy graag aanmeren.

Hij liet zich al te graag omringen door miljonairs en bekenden, veel politieke notabelen op het eiland kenden hem dan ook persoonlijk. Volgens The Daily Mail trouwde hij in 2017, na twee scheidingen, met een 21-jarige jonge vrouw. De voormalige Senaatsvoorzitter van het eiland was toen zijn getuige. De zestiger leidde met andere woorden een leven vol glamour.

Schimmig privéleven

Volgens vrienden en buren van de man heeft de vermeende moord op Hathaway te maken met zijn schimmige privéleven en met name zijn omgang met jongere lokale vrouwen die banden zouden hebben met lokale criminelen. Een woordvoerder van de politie bevestigde dat “zijn relaties met lokale vrouwen een van de motieven is”.

Dit was niet zomaar een overval. Niemand gelooft dat de moord een willekeurige daad is Dichte vriend van Hathaway

Volgens een van zijn dichte vrienden werd “Bob zonder twijfel geviseerd”. “Dit was niet zomaar een overval. Niemand van ons gelooft dat dit een willekeurige daad was”, zegt hij nog. Volgens andere dichte vrienden had Hathaway de reputatie van losbandig te zijn en deelde hij zijn huis met twee jonge rouwen op het moment van zijn dood. Een andere dichte vriend: “Hij liet zich graag omringen met aantrekkelijke jonge lokale vrouwen. Hij had een behoorlijk aantal jongere vriendinnen. Ik zag een paar maanden geleden nog in de hoofdstad. Hij zag er niet goed uit en liep met een stok, en had een zeer jonge vrouw naast zich. Ik denk dat ze ergens in de twintig was.”

De politie die een onderzoek gestart is naar de moord in duistere omstandigheden, wil de ‘vriendinnen’ van Hathaway nu ondervragen.

Ook al duistere moorden in 2014

De brutale moord vertoont parallellen met die op de Britse zeiler Roger Pratt in 2014. Beide Britten waren zestigers en fervente zeilers. Hathaway had zelfs Pratts begrafenis bijgewoond. Pratt werd in 2014 vermoord door criminelen die aan boord van zijn boot geklommen waren. Ze hadden de man hersendood geslagen en vervolgens verdronken vlakbij de zuidelijke haven van Vieux Fort.

In hetzelfde jaar werd de 38-jarige Ollie Gobat vermoord teruggevonden in zijn Range Rover. De hotelontwikkelaar werd twee keer in het hoofd geschoten voordat het voertuig in brand werd gestoken. De moord op Gobat blijft nog altijd onopgelost.

De krant The Daily Telegraph sprak met Margaret Pratt, de weduwe van Roger Pratt, naar aanleiding van Hathaways dood. “Er zijn enkele opvallende parallellen in hun leven en, schijnbaar, ook in hun dood", aldus de weduwe. “Beiden zijn vermoord op dit gewelddadige paradijs.”

Klein eiland, hoog moordratio

De moorden laten de donkere kant van het eiland zien, ver weg van de luxe badplaatsen waar toeristen bijna 1.000 euro per dag betalen om te zonnen op witte zandstranden en cocktails te drinken onder palmbomen. Vorig jaar waren er volgens de website Justice For Roger Pratt 42 moorden op St Lucia, volgens de krant The St Lucia Times zelfs 43. Dat wil zeggen dat er 19 op 100.000 inwoners vermoord wordt. Ter vergelijking: in België zijn er volgens de VN 1.8 moorden op 100.000 inwoners.

El Salvador heeft een moordratio van 65 op 100.000, Honduras 80 op 100.000. Het cijfer ligt dus lang niet zo hoog als in Midden-Amerika, maar met met iets minder dan 180.000 inwoners zorgt het moordcijfer er wel voor dat St Lucia een van de gevaarlijkste landen van het Amerikaanse continent is.

De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers zijn inwoners, en meer bepaald mensen die in de drugshandel zitten. St Lucia is met andere Caribische eilanden een belangrijk doorvoerpunt voor cocaïne die van Latijns-Amerika naar Europa of de Verenigde Staten gesmokkeld wordt.

De vraag is of de moord op Pratt snel zal opgelost zijn. De onderbezette politie en rechterlijke macht op St Lucia hebben een bedenkelijke reputatie op vlak van onderzoeken.