Moord op Maltese journaliste "wellicht gelinkt aan netwerk van brandstofsmokkelaars" LB

14u52

Bron: The Guardian 0 AP De Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia kwam vorige week om door een autobom. Er zijn mogelijks verbanden tussen de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, die vorige week door een autobom omkwam op Malta, en een Italiaans onderzoek naar een netwerk van brandstofsmokkelaars. Dat stelt de openbare aanklager op Sicilië.

Carmelo Zuccaro, de aanklager die het onderzoek naar de branstofsmokkel leidt, verklaart aan de Britse krant The Guardian dat hij "niet kan uitsluiten" dat verdachten in zijn onderzoek - dat zich via een misdaadnetwerk op Sicilië uitstrekt tot Libië, Malta en Italië - achter de moord op de journaliste zit.

"Ze schreef in het verleden artikels over de brandstofsmokkel tussen Libië en Malta", verklaart Zuccaro. Hij stipt aan dat mensen uit zijn onderzoek genoemd worden in haar artikels.

Het onderzoek naar de miljoenenzwendel met brandstof duurt al maanden. De Italiaanse autoriteiten verrichtten een reeks aanhoudingen in de dagen na de moord op Caruana Galizia. Geen van hen werd formeel beschuldigd van enige betrokkenheid bij de dood van de journaliste.

De Maltese Darren Debono werd vorige vrijdag op het Italiaanse eiland Lampedusa gearresteerd en wordt ervan verdacht deel uit te maken van een illegaal netwerk met basis op Malta dat banden heeft met Libische militieleiders en voor tientallen miljoenen euros brandstof uit Libië naar de Europese markt smokkelde. Debono werd niet beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de journaliste. De politie op Malta stelt dat ze "alle mogelijke pistes" onderzoekt en meteen na de arrestatie van Debono contact opnam met hun collega's in Italië.

Voetbalheld

De 41-jarige Debono, die tussen 1996 en 2002 furore maakte bij de Maltese nationale voetbalploeg, maakte onderdeel uit van Galizia's onderzoeksjournalistiek. In haar blogposts uit februari 2016 stelde ze dat Debono een restaurantuitbater en visser was die "veel 'zaken' deed met Libië". Ze beweerde ook dat ze via e-mail een dreigement had ontvangen van een familielid van Debono. Die zou ontstemd zijn geweest over eerder werk van haar over de activiteiten van de familie Debono. Galizia schreef in haar blog dat Debono riskeerde "opgeblazen" te worden na de moorden op twee andere "vissers" met zakenbanden in Libië die "werden opgeblazen in hun auto".

The Guardian contacteerde twee voormalige advocaten van Debono, die allebei verklaarden dat ze geen contact meer hadden met hem en verder alle commentaar weigerden.

Volgens de Italiaanse aanklager Zuccaro waren zijn pogingen om met de Maltese autoriteiten samen te werken aan het onderzoek naar de brandstofsmokkel niet succesvol. Een internationaal verzoek om informatie gericht aan de speurders op Malta bleef anderhalf jaar onbeantwoord. Volgens Zuccaro "wordt Malta een soort vrijhaven voor misdadigers van alle slag".

Volgens de Italiaanse speurders werd de brandstof uit een raffinaderij in het Libische Zawyia naar Malta verscheept vooraleer ze werd verdeeld naar Italië, Spanje en Frankrijk.

Emiraten

Het brein achter het netwerk was vermoedelijk Fahmi bin Khalifa, een inwoner van Malta die in augustus in Tripoli werd gearresteerd. Volgens de aanklagers werd bin Khalifa gevangengezet onder het regime van Khadafi maar vrijgelaten na de dood van de Libische leider. Aangenomen wordt dat bin Khalifa een militie ging leiden met connecties bij de Libische nationale oliemaatschapij en daarnaast ook wapens en mensen smokkelt. Het geld dat die smokkelactiviteiten opbracht werd volgens gerechtsdocumenten via Tunesische postbusbedrijven versast naar de Verenigde Arabische Emiraten.