Moord op klaarlichte dag in Bulgaarse hoofdstad zaait twijfels over aanpak corruptie nieuwe EU-voorzitter

Bron: Reuters 0 AFP De politie doet onderzoek bij het gebouw waar Hristov werd vermoord. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia is gisteren de bekende zakenman Petar Hristov op klaarlichte dag aan zijn kantoor neergeschoten. De moord op Hristov komt er amper een week nadat Bulgarije het EU-voorzitterschap voor het eerst overnam, ook al blijven er grote bezorgdheden over de corruptie in het land.

Bulgarije staat geboekstaafd als het armste en tegelijkertijd meest corrupte land van de hele Europese Unie. Maar die niet te benijden plaats in de statistieken verhinderde niet dat het land op 1 januari de voorzittershamer van de Europese Unie voor een half jaar mocht overnemen sinds het in 2007 toetrad.

Hristov, 49, werd gisterenochtend neergeschoten toen hij in zijn auto wilde stappen in de zakenwijk Manastirski Livadi. De man is geen onbekende in Bulgarije en heeft belangen in verschillende sectoren, waaronder de bouw, immobiliën en het toerisme. Hij overleed in het ziekenhuis.

Volgens bronnen had Hristov ook banden met de regerende centrumrechtse politieke partij GERB. Wie er achter de moord zit is nog onbekend.

Belastingambtenaar neergeschoten

Vanuit Brussel komt er al jarenlang kritiek op de gebrekkige aanpak van de wijdverspreide corruptie en het bendegeweld in Bulgarije. Vorige week stelde president Rumen Radev zijn veto tegen een nieuwe anti-omkopingswet omdat ze volgens hem niet ver genoeg ging.

Drie weken geleden werd er nog een belangrijke belastingambtenaar neergeschoten in zijn auto in Sofia. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Vier thema's

Bulgarije wil als EU-voorzitter focussen op vier thema's: de toekomst van Europa en jongeren, veiligheid en stabiliteit, de Westelijke Balkanlanden en de digitale economie.

Bulgarije is voorzitter tot eind juni, daarna neemt Oostenrijk de fakkel over. Bulgarije zou pas op 1 juli 2018 EU-voorzitter worden, maar Groot-Brittannië kondigde kort na het referendum rond de brexit dat het afstand deed van het voorzitterschap in de tweede helft van 2017. Daarom werd het rotatieschema met een half jaar vervroegd.

België was in de tweede helft van 2010 EU-voorzitter en is daardoor pas opnieuw in de eerste jaarhelft van 2024 aan de beurt.

