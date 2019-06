Moord op Khashoggi: “voldoende bewijzen” voor onderzoek naar Saoedische kroonprins KG MVDB TT KVE

19 juni 2019

12u42

Bron: Belga, ANP 4 Er moet een onderzoek komen naar de betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Een speciale rapporteur van de Verenigde Naties adviseert dat. Saoedi-Arabië wijst de oproep van de hand en zegt dat op de rechtspraak van het koninkrijk in deze zaak niet af te dingen valt.

Volgens VN-rapporteur Agnes Callamard is er “geloofwaardig bewijs’' dat kroonprins Salman en andere belangrijke functionarissen verantwoordelijk zijn voor de moord op Jamal Khashoggi.



Khashoggi was een journalist die in oktober vorig jaar op het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord werd door een speciaal commandoteam dat daarvoor uit Riyad was overgekomen. Khashoggi was naar het consulaat gegaan om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk.

“Executie”

De dood van de journalist was volgens Callamard een “buitengerechtelijke executie”. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zou een internationaal strafrechtelijk onderzoek moeten openen “zonder inmenging van een staat”, meent de rapporteur.



In deze zaak gaat het er niet zozeer om onweerlegbaar bewijsmateriaal te vinden en de dader aan te wijzen, aldus Callamard, maar eerder over diegenen die “de verantwoordelijkheden van hun positie van autoriteit misbruikt of niet genomen hebben” in de context van de opdracht tot de moord.

Sancties

De mensenrechtendeskundige van de VN roept in het rapport op tot de voortzetting van de sancties van verscheidene landen tegen zeventien mensen voor hun rol in de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in oktober in Istanboel. “Rekening houdend met de geloofwaardige bewijzen inzake de verantwoordelijkheden van de kroonprins in de moord, zouden dergelijke sancties echter ook de kroonprins en zijn persoonlijke bezittingen in het buitenland moeten omvatten”, aldus Callamard.

Callamard zei dat landen in deze zaak universele jurisdictie zouden moeten eisen, zodat verdachten buiten Turkije of Saoedi-Arabië vervolgd en berecht kunnen worden. Uit haar onderzoek bleek volgens de rapporteur dat geen van de twee betrokken landen de zaak tot dusver overeenkomstig de internationale standaarden opvolgde.

Geen bevoegdheid

Saoedi-Arabië zegt niet onder de indruk te zijn van het rapport van Callamard. “Het is niets nieuws. Het rapport herhaalt wat al is gepubliceerd en circuleerde in de media”, meldt minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir op Twitter. Hij zegt ook dat het rapport van Callamard “flagrante contradicties” en uit de lucht gegrepen beweringen bevatte.



“We verwerpen elke poging om aan het leiderschap van het koninkrijk te raken”, aldus al-Jubeir. Alleen het Saoedische gerecht, dat volledig onafhankelijk werkt, is bevoegd in deze zaak, zo liet hij verstaan.

