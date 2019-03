Moord op jong koppel blijft 45 jaar lang mysterie. Tot nu KVDS

27 maart 2019

12u18

Bron: Billings Gazette, Washington Post, New York Post, USA Today 0 Buitenland De Amerikaanse politie is er na 45 jaar in geslaagd om de moord op een jong koppel uit Montana op te lossen. Niemand had ook maar enig vermoeden wie Clifford en Linda Bernhardt om het leven kon hebben gebracht en nu blijkt dat de moordenaar de hele tijd vlakbij was.

Het gebeurde op de ijskoude avond van 6 november 1973 in Billings, de grootste stad van Montana. Het sneeuwde en Clifford en Linda (allebei 24) waren uitgenodigd voor een etentje bij familie. Op het allerlaatste moment zeiden ze echter af omdat ze een schoonmaakklus aangeboden hadden gekregen. En ze konden het geld gebruiken, want ze hadden net gebouwd.





Ze zouden een kantoorgebouw poetsen. Maar daar daagden ze nooit op.

Gruwelijk tafereel

De volgende dag passeerde de moeder van Linda bij het huis van het koppel en daar wachtte haar een gruwelijk tafereel. Haar schoonzoon lag met zijn gezicht naar beneden in een plas bloed en haar dochter vond ze in een slaapkamer. Ze waren allebei dood. Linda bleek ook aangerand te zijn.





De politie merkte meteen enkele verontrustende details op. Zo stonden de ramen van het huis wagenwijd open en was de verwarming afgezet, waardoor het extreem koud was in huis. Zelfs een doos met roomijs die gevonden werd vlakbij Linda, was nog bevroren. Volgens de speurders had de dader dat gedaan om het bepalen van het tijdstip van overlijden te bemoeilijken. Verder bleken ook een koffer, al het ondergoed van Linda en enkele van haar schoenen verdwenen te zijn. (lees hieronder verder)

Er werd een onderzoek opgestart, maar de politie slaagde er niet in om de dader te vinden. De jaren gingen voorbij, maar een antwoord op de vraag wie Clifford en Linda vermoord had, kwam er niet. Tot nu. En dat was te danken aan DNA-onderzoek met nieuwe forensische technieken.

Een eerste doorbraak kwam er volgens sheriff Mike Linder van Yellowstone County in 2004. Toen werd DNA-materiaal gevonden op de paarse broek die Linda op de avond van haar dood droeg. Dat leidde echter niet tot een match in de database van het FBI.

Speciaal team

Het onderzoek kreeg een nieuwe impuls in 2012, toen een speciaal team werd opgericht bij de politie van Yellowstone County dat zich bezig zou houden met onopgeloste zaken. De moord op Clifford en Linda Bernhardt werd meteen een prioriteit. Met resultaat, want in 20015 deed het team een beroep op het gespecialiseerde bedrijf Parabon NanoLabs uit Virginia voor een nieuwe analyse van het DNA-materiaal. De firma vergeleek het met genetisch materiaal uit een openbare database, waar mensen een beroep op doen als ze meer willen te weten komen over hun afkomst.

Parabon NanoLabs slaagde erin enkele verwanten van de moordenaar te identificeren via hun DNA-materiaal en reconstrueerde ook hoe de moordenaar eruit kon hebben gezien. Er werd ook een stamboom van de dader gereconstrueerd. Vorig jaar kwamen de speurders uit bij 2 verdachten: een zekere Cecil Stan Caldwell en zijn broer. De eerste bleek een man uit Billings die in 2003 overleden was, toen hij 59 was. De tweede leefde nog, maar woonde in een andere staat. (lees hieronder verder)

Het DNA-materiaal van de broer werd in januari onderzocht door de technische recherche van Montana en al snel werd duidelijk dat hij de dader niet was. Daardoor bleef alleen Cecil over.

Strafblad

Deze week kondigde de sheriff dan aan dat de zaak eindelijk opgelost was. Caldwell werkte ten tijde van de moord bij Ryan’s Inc., waar ook Linda Bernhardt aan de slag was. Hij was geboren in Arkansas en kort na de middelbare school in Billings gaan wonen. Daar verbleef hij tot zijn dood. De naam van de man was op zeker moment opgedoken in het moorddossier, maar hij was vermoedelijk nooit ondervraagd. Hij had ook geen strafblad. Hij werkte uiteindelijk 10 jaar voor Ryan’s Inc. – tot 1976 – waarna hij aan de slag ging bij de reinigingsdienst van Billings.

Wat zijn motief geweest kan zijn, is niet duidelijk en dat zullen we vermoedelijk nooit weten volgens de sheriff. “We kunnen alleen gissen, maar we vermoeden dat Linda het target was”, zei hij nog.

Tijdens de persconferentie maandag werd ook een verklaring voorgelezen van de nabestaanden van de slachtoffers. Zij dankten de politie, maar wensten verder met rust gelaten te worden.