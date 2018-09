Moord op halfbroer Kim Jong-un: speurders op zoek naar twee getuigen LVA

02 september 2018

00u55

Bron: Belga 0 De Maleisische politie is op zoek naar twee getuigen van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat meldden lokale media zaterdag. Het gaat om twee Indonesische vrouwen van 24 en 33 jaar. Wat hun rol precies is of waarom ze van belang zijn, maakten de speurders niet bekend.

De 45-jarige Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 vermoord op de internationale luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen, de 30-jarige Vietnamese Doan Thi Huong en de 26-jarige Indonesische Siti Aisyah, worden ervan verdacht hem met het zenuwgas VX te hebben aangevallen. Ze riskeren de doodstraf.

Beide verdachten pleiten onschuldig. Ze houden vol dat ze dachten dat ze meededen aan een grap voor een televisieprogramma met verborgen camera's en dat ze niet wisten dat de vloeistof die ze in het gezicht van Kim hadden geworpen, schadelijk was. Daarnaast is het Maleisische gerecht nog op zoek naar vier Noord-Koreanen die een rol zouden hebben gespeeld bij het complot.

De twee getuigen die de speurders nu willen ondervragen, worden geïdentificeerd als de 24-jarige Raisa Rinda Salma en de 33-jarige Dessy Meyrisinta.

Volgens Zuid-Korea zit Noord-Korea achter de moord, iets wat het regime in Pyongyang steeds heeft ontkend. Kim Jong-nam was kritisch ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime en leefde in ballingschap.

Meer over Kim Jong