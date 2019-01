Moord en doodslag in Mexico bereiken historisch hoogtepunt jv

21 januari 2019

19u50

Bron: AFP/DPA 0 Mexico wordt door een golf van geweld overspoeld. Verleden jaar werden in het land 33.341 mensen gedood. Dat deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken mee. Dat betekent een stijging van 15,5 procent tegenover het jaar daarvoor en een triest record. Met 28.866 moorden was 2017 al het bloedigste jaar sinds de statistieken in 1997 voor het eerst werden bijgehouden.

In Mexico strijden steeds meer criminele bendes om de invloedssfeer en smokkelroutes. Na de arrestaties en de dood van enkele machtige kartelbazen is in enkele misdaadsyndicaten een bloedige machtsstrijd losgebrand. Hoeveel moorden op de rekening van de georganiseerde misdaad moet geschreven worden, kan uit de criminaliteitsstatistieken niet opgemaakt worden.

Journalist Rafael Murua Manriquez, directeur van een gemeenschapsradiozender, is vermoord in de deelstaat Baja California in het noordwesten van Mexico. Het is de eerste moord van 2019 op een journalist. Volgens de krant El Universal had de journalist gezegd dat hij werd lastiggevallen en bedreigd. Hij werd sinds zondagnamiddag vermist.

Mexico is na Syrië het gevaarlijkste land voor de pers. Daar werden volgens Reporters zonder Grenzen sinds 2000 al meer dan 100 journalisten gedood. In 2018 werden 10 journalisten vermoord in verschillende delen van het land. De overgrote meerderheid van deze moorden blijft ongestraft.