Moon Jae-in wil Rusland, Noord- en Zuid-Korea met spoorlijn verbinden lva

22 juni 2018

00u24

Bron: ANP 0 De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hoopt op een samenwerkingsverband met Noord-Korea en Rusland als de politieke spanning op het Koreaans schiereiland eenmaal is verdwenen. Dat zou de vrede in de regio ten goede komen, zei Moon donderdag in de Doema, het Russische parlement.

Als mogelijk project stelde hij volgens persbureau Interfax het doortrekken van de Trans-Siberische spoorlijn voor. Die eindigt nu na 9300 kilometer in Vladivostok. In het plan van Moon loopt de route straks verder via Pyongyang en Seoul naar zijn geboorteplaats Pusan.

Moon brengt een driedaags bezoek aan Rusland. Hij sprak donderdag met premier Dmitri Medvedev en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Vrijdag staat een ontmoeting met president Vladimir Poetin op het programma, zaterdag is hij toeschouwer bij de WK-wedstrijd Zuid-Korea - Mexico.