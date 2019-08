Mooiste tiener ter wereld komt uit Nederland Redactie

11 augustus 2019

13u41

Bron: ANP 0 De 18-jarige Quishantely Leito uit Rotterdam is de nieuwste mooiste tiener van de wereld. Deze ochtend (Belgische tijd) won ze in Guatemala de titel Miss Teenager. Ze liet missen uit meer dan dertig andere landen achter zich.

De Rotterdamse werd vorig jaar al gekroond tot Miss Teen of Zuid Holland, terwijl ze nog geen ervaring had met modellenwerk of missverkiezingen. Ze werd gescout en besloot om mee te doen. Met succes, want ze won ook de landelijke verkiezing en werd Miss Teen of the Netherlands.

Quishantely mag zich nu een jaar lang Miss Teenager noemen. Twee jaar geleden won Lotte van der Zee dezelfde titel in Guatemala. Zij overleed in maart van dit jaar na een hartstilstand. Op de verkiezing werd voor haar een minuut stilte gehouden. “Deze titel draag ik voor Lotte”, zei de nieuwe Miss Teenager in Guatemala.

Volgens de organisatie van de Nederlandse editie is het bijzonder dat de winnares twee keer vlak achter elkaar uit Nederland komt. De verkiezing is vooral in latinolanden populair. Bij de vragenronde zei ze onder meer: “Wij zijn niet rijk, wij wonen gewoon in Rotterdam-Zuid maar wij leven, en het leven is je gegeven en daar moet je altijd het beste uit halen.”

Verder onthulde ze dat haar grootste angst is dat zij zichzelf zou verliezen. “Waardeer altijd wat je hebt in het leven. Het afgelopen jaar heb ik mijn vader verloren, de laatste maanden zat hij in een rolstoel maar zelfs toen was hij altijd positief.”