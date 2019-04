Monument voor Nicky Verstappen weer doelwit van vernieling Claire van Dyck

06 april 2019

06u37

Bron: AD.nl 1 Het monument op de Brunssummerheide in Nederland ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen is wéér vernield. Dat meldt 1Limburg. Het gedenkteken is flink toegetakeld. Er zijn stukken steen weggeslagen, waarschijnlijk met een zwaar voorwerp. De afgebroken stukken van het monument voor het vermoorde kind liggen op de grond. Van de familie hoeft het nu niet weer opnieuw gemaakt te worden, schrijft De Limburger. “Het heeft geen zin”, zuchten ze.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. In de moordzaak werd 20 jaar lang vergeefs naar een verdachte gezocht. Tijdens een persconferentie op 22 augustus vorig jaar kwam na dna-onderzoek Jos Brech in beeld. Op dat moment was de man uit Simpelveld spoorloos. Na een internationale zoektocht werd hij in Spanje opgepakt.

Verward

In 2007 werd ene Eric A. uit Landgraaf al eens opgepakt voor het vernielen van het monument voor de 11-jarige Nicky. De verwarde man had toen bloemen uit potjes gerukt en paaltjes afgezaagd. Hij liet ook verscheidene brieven achter bij het monument.



Het Nederlandse gerecht zag de man daardoor tijdelijk als verdachte in de moordzaak, maar dat bleek een dood spoor. A. werd begin 2008 wel veroordeeld tot drie maanden cel voor vernieling van de gedenksteen en bedreiging van een agent met een bijl tijdens zijn aanhouding. De vernieling was toen een schreeuw om aandacht.

Opnieuw

De gemeente Brunssum vernieuwde het gedenkteken in 2008, maar in april van dat jaar was het opnieuw prijs. Iemand had de hoeken eraf geslagen. Een dader werd niet gevonden, de beschadigingen uiteindelijk toch hersteld.

En weer

Jarenlang bleef het daarna ongeschonden, tot 11 augustus 2013. De dag dat precies vijftien jaar eerder Nicky levenloos werd gevonden in het bosperceeltje aan het zandpad. Het monument was met verf besmeurd en er hing het eerste van een reeks van vier briefjes op.

Dezelfde Landgravenaar werd opnieuw gearresteerd en bekende. Ditmaal waren de beschadigingen naar zijn zeggen een schreeuw om hulp. Hij werd veroordeeld tot gedwongen psychiatrische opname.

Onderzoek

Nu is opnieuw het monument geschonden en de herinnering aan Nicky besmeurd. De hoeken van de natuurstenen zuil, dicht bij de plek waar de jongen dood werd teruggevonden, liggen in brokstukken aan de voet van het monument. Afgebroken op de randen van een eerdere reparatie.

Er is nog niet gezegd dat de recente vernieling alweer het werk is van de Landgravenaar, hoezeer de beschadigingen ook doen denken aan zijn eerdere acties. De politie hoopt dat sporenonderzoek aanwijzingen opleveren die naar een verdachte leiden.

Ouders

Voor Berthie en Peter Verstappen hoeft de zuil voor hun zoon niet opnieuw gemaakt te worden. Dat hebben ze de gemeente Brunssum al laten weten. “Het heeft geen zin. Er zat nu al een laag op als extra versteviging, maar als je iets wilt vernielen, krijg je het altijd wel kapot.”