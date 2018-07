Montreal slaat alarm over hitte: zes doden op twee dagen Redactie

03 juli 2018

22u31

ANP

De Canadese metropool Montreal heeft alarm geslagen over de hittegolf die volgens de gemeente sinds maandag zes mensen het leven heeft gekost. Er is al 640 keer om een ziekenauto gebeld als gevolg van de hitte. De gemeente gaat nu naar eigen zeggen over "van een fase van waarschuwingen naar een fase van ingrijpen" en laat een noodplan in werking treden.

Het is al dagen meer dan 33 graden. Het hoofd van de gemeentelijke gezondheidsdienst, Mylène Drouin, zei tegen Canadese media dat moet worden voorkomen dat zich het drama van de hittegolf uit 2010 herhaalt. Toen stierven in en rond Montreal 106 mensen door en tijdens een hittegolf.