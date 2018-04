Mont Saint-Michel ontruimd: politie zoekt man die agenten wil vermoorden avh

22 april 2018

11u21

Bron: BFM TV; Belga 324 Mont Saint-Michel aan de kust van Normandië wordt momenteel ontruimd, dat meldt de Franse nieuwssite BFM TV. Er wordt gezocht naar een persoon die vanochtend op een shuttlebus zou geroepen hebben dat hij agenten wil vermoorden.

Toeristen en bewoners op het populaire eiland worden uit voorzorg geëvacueerd, zo melden de autoriteiten. De politie is momenteel op zoek naar een man die vanochtend omstreeks 7.45 uur op een shuttlebus naar Mont Saint-Michel zou geroepen hebben dat hij agenten wou aanvallen.

Een gids trok aan de alarmbel toen hij een man op de bus bedreigingen hoorde uiten tegenover agenten. Dankzij de vele bewakingscamera's op en rond het eiland kon de man snel geïdentificeerd worden, maar daarna verloor de politie hem toch uit het oog, zo zegt een bron dicht bij het dossier. Meteen daarna werd een grootschalige zoekactie gestart.

Toeristen die in de hotels verbleven, zijn al geëvacueerd en naar het vasteland gebracht. Alles verliep rustig en zonder incidenten. Ook de abdij werd gesloten uit voorzorg. Een helikopter cirkelt momenteel boven het gebied.

Mont Saint-Michel krijgt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers over de vloer en is na de Eiffeltoren en het Kasteel van Versailles de drukst bezochte trekpleister van Frankrijk. In 1979 werd het eiland en het abdijcomplex uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

@afpfr Mont Saint Michel (Normandie). Les gendarmes traquent un individu. Évacuation totale et blocage total du site. pic.twitter.com/9TekNRSTwo Surfys Denis(@ surfys) link

@afp Opération anti terroriste au Mont Saint Michel (Normandie). Le Mont évacué. Hélicoptère en vol stationnaire #attentas# Gendarmeie pic.twitter.com/PEnaWyP1Pl Surfys Denis(@ surfys) link