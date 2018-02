Monsterproces tegen Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder: "Hij wordt alleen maar gekker" Zussen getuigen vanaf maandag tegen hun beruchte broer Sander Van den Broecke

04 februari 2018

14u07 0 Maandag gaat in een beveiligde rechtszaal in Nederland het proces tegen Willem Holleeder (59) van start. De topcrimineel zat alles bij elkaar al 15 jaar in de gevangenis wegens bedreiging, afpersing en de ontvoering op biermagnaat Albert Heineken, maar wordt nu beschuldigd van acht liquidaties in het Amsterdamse misdaadmilieu: zes moorden en twee moordpogingen. De getuigenis van zijn twee zussen – die hij ook met de dood zou hebben bedreigd – kan doorslaggevend worden.

De ‘knuffelcrimineel’ werd hij een tijdje genoemd, het werd zelfs een erkend woord. Willem Holleeder is een cynische gangster, maar toch waren heel wat Nederlanders hem gaan mogen, zoals dat jaren geleden in de States ook met Al Capone was gebeurd. Het is die vreemde mengeling van fascinatie, angst en ontzag die misdadigers kunnen losweken als ze benaderbaar blijken. Amsterdam ging graag op de selfie met ‘De Neus’.

Verstandig en grappig

Vroeger kende het publiek alleen zijn naam, zijn gezicht en zijn reputatie, maar in het tv-programma ‘College Tour’ liet Holleeder in 2012 zien dat hij ook een verstandige en grappige vent is. Hij was er zelfs in geslaagd de indruk te wekken dat hij een goed hart heeft en de betekenis van het woord ‘spijt’ kent. Behalve zijn polshorloge – zo’n model waar je met gemak twee tropische visjes in kan laten zwemmen – droeg hij niks dat een patser zou aantrekken. Hij kleedde zich als een saaie vijftiger die in de pas loopt: ruitjeshemd en trui met v-hals. Niet voor de gelegenheid, want zo gewoontjes reed hij ook op zijn scooter in Amsterdam rond. De tijd dat hij met dure bakken langs de Wallen scheurde, was voorbij.

Judas

Dat beeld van de tot rust gekomen knuffelcrimineel ging in 2015 aan scherven. Holleeders jongere zussen Astrid en Sonja besloten te praten. Eerst met justitie en dan met het publiek. In de bestseller ‘Judas’ verraadde Astrid – juriste van opleiding - haar eigen broer. Ze schreef dat hij verschillende mensen heeft laten ombrengen en dat ze dat kan bewijzen. Holleeder werd er al jaren van verdacht ex-kompanen te hebben laten liquideren, maar nooit leek iemand iets hard te kunnen maken.

