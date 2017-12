Monsterboete van 1,3 miljoen euro voor illegaal vangen van kreeften jv

Australische fraudeurs hebben een megaboete van maar liefst 1,36 miljoen euro gekregen voor overbevissing van steenkreeften. Een rechter in Wollongong sprak gisteren de historische boete uit, de grootste ooit voor illegaal vissen in de deelstaat New South Wales.

De Australische steenkreeft is een van de lekkerste ter wereld. Toen het voortbestaan van deze schaaldieren in het gedrang kwam door overbevissing, besloot de overheid ze te beschermen. Dat het menens is, bewijst het verdict van de rechter, die de zakenmensen uit Wollongong een peperdure les leerde.

De beschuldigden waren werknemers van een vissersbedrijf, twee zeevruchtenrestaurants die de kreeften inkochten en nog enkele anderen. Samen moeten ze in totaal 2,1 miljoen AUD ophoesten, of 1,36 miljoen euro. Daar komen nog gerechtskosten bij. Bovendien werd voor een aanzienlijk bedrag aan aandelen geschrapt.

Ex-burgemeester

Vorige maand werd visser Pasquale Brancatisano ook al veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn centrale rol in de fraudezaak. Hij zou tussen februari 2013 en april 2014 640 kg illegaal gevangen kreeften verkocht hebben. Hij liep ook al boetes van 49.000 euro en 162.000 euro op. Het bedrijf waarvoor hij werkte moest 245.000 euro betalen en moest alle aandelen van de kreeftenvangst schrappen, ter waarde van zo'n 650.000 euro. Een boete van 258.000 euro werd dan weer het deel van het bedrijf dat de twee betrokken restaurants overkoepelt. Die firma is in het bezit van de familie van voormalig burgemeester van Wollongong, George Harrison.

Ook de chef-kok van een van de twee zeevruchtenrestaurants, Emanuel Efstathiadis, ontsnapte niet aan een fikse boete. Hij moet 13.000 euro dokken, omdat hij fungeerde als verbindingspersoon tussen de restaurants en het vissersbedrijf.

De politie werkte al jaren aan de grote fraudezaak en kamde de laatste maanden het doen en laten van de bende grondig uit. Met succes.