Monsanto vraagt rechter miljoenenboete voor tuinman met kanker te laten vallen "Roundup veroorzaakt geen kanker", stelt Bayer LB

19 september 2018

15u27

Bron: Reuters, De Tijd 4 Bayer, de Duitse chemiereus die drie maanden geleden het Amerikaanse agrochemiebedrijf Monsanto overnam, heeft bij een Californische rechtbank gevraagd het vonnis nietig te verklaren volgens hetwelk Monsanto een schadevergoeding van 290 miljoen euro werd opgelegd. Dit vonnis kwam er nadat een tuinman met terminale kanker Monsanto had aangeklaagd. De man werkte jarenlang met de onkruidverdelgers van Monsanto, onder meer het glyfosaat bevattende Roundup.

Bayer eist nu een nieuwe rechtszaak tegen Dewayne Johnson. De voormalige tuinam en vader van twee kinderen kreeg in 2014 op 42-jarige leeftijd de diagnose dat hij leed aan een non-hodgkinlymfoom, en dat de kanker niet meer te genezen is. (lees verder onder de foto)

Ik redeneerde dat als het onkruid kon verdelgen, het goedje me ook kon doden Dewayne Johnson voor de jury

Volgens hem was dat nadat hij 20 tot 30 keer per jaar liters Roundup op de grasvelden van een schoolterrein had gespoten. Hij gaf aan dat hij er altijd zeer zorgvuldig mee omsprong. "Ik redeneerde dat als het onkruid kon verdelgen, het goedje me ook kon doden", zei hij voor de jury. Daarom zorgde hij altijd voor geschikte beschermkledij. Maar twee keer kwam hij per ongeluk in gevaarlijk contact met de herbicide: door de wind kreeg hij een deel in zijn gezicht, waarna hij uitslag kreeg over zijn hele lichaam.

Johnson belde de klantendienst en vertelde wat er was gebeurd. Maar Monsanto deed niets.

"Kwaadwillig"

Bayer erfde de monsterboete toen het eerder dit jaar Monsanto overnam. Bayer vraagt een Californische rechtbank het juryoordeel opzij te schuiven, de boete te verlagen of de rechtszaak over te doen. De jury oordeelde vorige maand - onder andere op basis van interne Monsanto-documenten - dat Monsanto "kwaadwillig was" en al decennia op de hoogte was dat Roundup, met glyfosaat als voornaamste bestanddeel, mogelijk kankerverwekkend is.

Volgens de advocaten van Bayer zijn er onvoldoende bewijzen voor de link tussen Roundup en kanker.

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA besloot in september vorig jaar dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is. De Wereldgezondheidsorganisatie daarentegen classificeerde de chemische stof drie jaar geleden als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens".

Op 10 oktober wordt Bayer gehoord tijdens een hoorzitting. Het gaf eerder al aan in beroep te gaan. Voor Bayer staat veel meer op het spel dan de boete van 289 miljoen dollar. Volgens Reuters lopen in de VS zowat 8.000 soortgelijke rechtszaken tegen Monsanto.