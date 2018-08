Monsanto veroordeeld tot schadevergoeding van bijna 290 miljoen dollar in Roundup-proces lva

11 augustus 2018

01u19

Bron: Belga 0 De jury van een rechtbank in San Francisco heeft vrijdag de Amerikaanse agrochemiereus Monsanto veroordeeld tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar aan schadevergoedingen. Volgens de jury liet Monsanto na om te waarschuwen voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup, die de oorzaak is van de kanker van een Amerikaanse tuinier.

De juryleden stelden vast dat Monsanto "kwaadwillig" was. Ook zouden onkruidverdelger Roundup en zijn professionele versie RangerPro "aanzienlijk" hebben bijgedragen aan de ziekte van de eiser, Dewayne Johnson (46).

De Amerikaan, die terminaal ziek is, deed Monsanto een proces aan, nadat hij jarenlang Roundup had gebruikt. Monsanto is pas overgekocht door het Duitse Bayer, dat al aankondigde dat de naam zou verdwijnen.

Meer over Monsanto

gezondheid

ziekten

kanker

Roundup