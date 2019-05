Monsanto heeft in minstens zeven landen lijst met tegenstanders van glyfosaat

kg

21 mei 2019

12u18

Bron: Belga

0

Het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto heeft niet alleen in Frankrijk maar ook in zeker zes andere Europese landen, plus Europese instellingen, lijsten laten opstellen met bekende figuren die zich vragen stellen bij het gebruik van glyfosaat. Dat heeft het moederbedrijf Bayer vandaag bekendgemaakt.