Monica Lewinsky deelt haar slechtste carrière-advies, en dat is vlijmscherp

15 juli 2019

15u50

Bron: AD 0 Het slechtste carrièreadvies dat je ooit hebt gekregen? Op Twitter leverde de vraag dit weekend tal van reacties op. Waaronder een briljante van Monica Lewinsky: “Een stage bij het Witte Huis is fantastisch voor je cv.”

Organisatiepsycholoog en auteur Adam Grant plaatste dit weekend de vraag op Twitter: “Wat is het slechtste carrièreadvies dat je ooit hebt gekregen?” Zelf trapte hij af: verspil geen tijd aan het helpen van anderen, laat 90 procent van je projecten vallen omdat je maar één ding tegelijk kunt en de derde: schrijf geen boek. Grant trok zich niets van deze adviezen aan. De New York Times-bestsellerauteur heeft inmiddels drie boeken op zijn naam staan.

Stage

Op zijn tweet kwamen meer dan 3.000 reacties, van mensen die alle goedbedoelde carrièreadviezen achteraf in twijfel trekken. Ook Monica Lewinsky deed een duit in het zakje. De inmiddels 45-jarige activist werd in 1998 wereldwijd bekend na een affaire met toenmalige president Bill Clinton. Haar ergste carrière-advies dat ze ooit ontving? “Een stage op het Witte Huis zal fantastisch staan op je cv”. Met haar gevatte antwoord ontving ze, op het moment van schrijven, al meer dan 170.000 likes op Twitter.

an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳 Monica Lewinsky(@ MonicaLewinsky) link

De reacties zijn lovend. “Monica heeft net Twitter voor zich gewonnen” en: “Dit is misschien wel de beste reactie die ik ooit heb gezien op Twitter.”

Monica just won Twitter Thanos' Plan(@ GrowtheFKUP) link

Lewinsky werd na de stortvloed aan aandacht en na publiekelijk te schande zijn gezet, gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), schreef ze in maart 2018 in Vanity Fair. Tegenwoordig profileert ze zich als activiste tegen pesten en komt regelmatig in de media om haar mening over het onderwerp te delen.

I just snorted my coffee out of my nose. @MonicaLewinsky : Your strength is amazing. 😍❤️😘 A Solberg MD, Interventional Specialist(@ AgnesSolberg) link