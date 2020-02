Monica (51) was aan het fietsen toen terrorist genadeloos mes in haar lichaam plantte KVE

04 februari 2020

17u28

Bron: The Guardian, Sky News 0 Een paar dagen na de mesaanval van Sudesh Amman in Zuid-Londen krijgt het eerste slachtoffer een gezicht. Monika Luftner was zondag met haar fiets onderweg in een winkelstraat in Streatham toen de terrorist meedogenloos toesloeg. Hij stak met een mes in op de kleuterjuf. Ze hield er gelukkig geen levensbedreigende verwondingen aan over en probeert het trauma te verwerken. Dat schrijven Britse media zoals Sky News en The Guardian.

De 51-jarige vrouw was op weg naar huis nadat ze koffie had gedronken met familie en vrienden. Op haar fiets kruiste ze het pad van Sudesh Amman die net een winkel had verlaten en begon uit te halen met een mes. De kleuterjuf die werkt in een school in Zuid-Londen, kreeg één of meerdere messteken. Haar verwondingen waren niet levensbedreigend en na verzorging mocht ze zondagavond reeds het ziekenhuis verlaten. Een lid van de districtsraad van Lambeth in Zuid-Londen, waar de school van de kleuterjuf is gevestigd, heeft de identiteit van het slachtoffer bevestigd. “Ze herstelt thuis en maakt het voorlopig goed, maar het is vooralsnog kort dag”, klinkt het.

Een tweede slachtoffer, een mannelijke veertiger, was er veel erger aan toe. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand zou nu stabiel zijn. Hij ligt nog steeds in het hospitaal, zo meldt Scotland Yard. Een vrouwelijke passant liep lichte verwondingen op door rondvliegend glas, afkomstig van een ruit die sneuvelde door een politiekogel. Zij kon ter plekke verzorgd worden.

De dader met nepbomgordel rond het lichaam, werd snel uitgeschakeld door agenten in burger waardoor hij ‘slechts’ twee slachtoffers kon maken. De jihadist stond onder actieve politiebewaking nadat hij vervroegd was vrijgekomen en zijn extremistische gedachtegoed niet had afgezworen. Hij had nog niets eens de helft van zijn driejarige celstraf uitgezeten en pleegde de aanslag amper tien dagen na zijn vrijlating.