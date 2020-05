Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer in Moskou JOBR

07 mei 2020

14u13

Bron: AFP 0 In Moskou wordt het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer vanaf 12 mei verplicht. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad, Sergej Sobjanin, donderdag aangekondigd.

“Vanaf 12 mei worden de regels in het openbaar vervoer aangescherpt. Zo moeten er vanaf dan maskers en handschoenen gedragen worden”, kondigde Sobjanin aan op de publieke omroep. Die regel is volgens de burgemeester nodig omdat die dag een half miljoen mensen zich weer mogen verplaatsen in de hoofdstad. Het werk in bedrijven en bouwwerven mag er dan ook hervat worden. Wel blijven de restaurants, burelen en de meeste winkels wel gesloten.

Epicentrum

De stad is het Russisch epicentrum van de corona-epidemie. Tot nu toe telt Moskou 92.676 van de 177.160 besmettingen die in Rusland geregistreerd werden. Vorige week was er een grote stijging van het aantal gevallen. Dat komt volgens Sobjanin door de toegenomen screening. Het werkelijke aantal besmette personen schat hij op 300.000.

