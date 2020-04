Mondmaskers verplicht in heel Duitsland ADN

22 april 2020

16u32

Bron: Belga, ANP 3 In heel Duitsland wordt het dragen van een mondmasker in het openbaar verplicht. In welke mate het gebod geldt, hangt af van deelstaat tot deelstaat. Stadstaat Bremen was woensdag de laatste van de 16 'Länder' die zo'n maatregel aankondigde.

Bondskanselier Angela Merkel vaardigde vorige week na gesprekken met de deelstaatleiders nationale richtlijnen uit, waardoor sommige winkels en bedrijven in Duitsland opnieuw mochten openen. Sinds maandag zijn kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter weer open, grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later pas volgen. Merkel beklemtoonde daarbij dat mondmaskers dragen in het openbare leven “ten zeerste aangeraden is”, zoals op het openbaar vervoer en in winkels.

Mondmaskerplicht

Saksen kondigde onlangs als eerste deelstaat aan het dragen van gezichtsbedekking ook echt verplicht te maken, in concreet winkels en op het openbaar vervoer. Andere deelstaten volgden daarna. Een woordvoerder van de regering van Bremen laat woensdag weten dat ook daar nu vanaf maandag een mondmasker zal verplicht zijn, in het openbaar vervoer of voor mensen in de winkels. Die regels zijn in lijn met die in de meeste deelstaten, Berlijn en de omliggende staat Brandenburg hebben wel enkel een mondmaskerplicht voor het openbaar vervoer.

Het merendeel van de regels in de verschillende Länder zullen volgende week in voege gaan.

Andere EU-lidstaten

Duitsland volgt met de mondmaskerplicht het voorbeeld van andere EU-lidstaten, recentelijk nog Luxemburg en ook Roemenië, dat eerder op de dag aankondigde dat mondmaskers verplicht zijn vanaf medio mei. Ook is het dragen van een mondmasker onder meer al verplicht in Tsjechië, Bulgarije en Slovenië.

